20 پروژه عمرانی در قدس افتتاح و بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در آیین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان قدس با بیان اینکه، پروژه های مذکور قرار بود همزمان با آغاز هفته دولت افتتاح و بهره برداری شوند، اظهار داشت: افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی هفته دولت در این شهرستان به دلیل تقارن و همزمانی با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در کشور به هفته دفاع مقدس موکول شد.

وی با بیان اینکه، همزمانی افتتاح پروژه های عمرانی در شهرستان قدس با هفته دفاع مقدس حاکی از اراده وتوان مسئولان به منظور پیروی از راه و مسیر ایثارگران وشهدای هشت سال جنگ تحمیلی است، اظهارامیدواری کرد: افتتاح پروژه های عمرانی رضایتمندی شهروندان در پی داشته باشد.

این مسئول، مدیریت صحیح را منوط به ارائه خدمات بهینه و رفع نیازمندی های شهروندان ذکر و عنوان کرد: به منظور تحقق این مهم، اجرای پروژه های متعددی که خروجی آنها تغییر وتحول اساسی در ساختار شهر است در دستور کاری فرمانداری و سایر نهادهای ذیربط قرار گرفت.

وی از فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامشهر، شبکه بهداشت و درمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قدس به عنوان نهادها و دستگاه های دخیل در اجرای طرح های هفته دولت نام برد.

این مسئول در خصوص میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه های هفته دولت در شهرستان قدس، بیان کرد: این اعتبار معادل رقمی در حدود هفت هزار میلیون ریال است.

جهانبخشی با اشاره به افتتاح پل مکانیزه عابر پیاده عنوان کرد: عدم نبود این پل سالها مردم را با مسائل و مشکلاتی متعددی مواجه ساخته بود.

وی نقش ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم شهر قدس را مهمترین سرفصل کاری فرمانداری شهر قدس ذکر و بیان کرد: امیدواریم با افتتاح پل مکانیزه میدان قدس تاثیر بسزایی در فراهم آوردن زمینه های رفاه شهروندان ایفا کنیم.

این مسئول همچنین عنوان کرد: ایجاد این پل ضمن فراهم آوردن زمینه آسایش و آسانی تردد، ضریب بروز حوادثی عابرین پیاده از جمله تصادف عابر با خودروها را که پیش از این با آن مواجه بودیم را به نحو مطلوب و چشمگیری کاهش می دهد.

جهانبخشی میزان اعتبار هزینه شده برای افتتاح این پل مکانیزه را پنج هزار میلون ریال ذکر و عنوان کرد: شهرداری شهرستان قدس مجری این پروژه عمرانی ترافیکی که دارای طول عرشه 56/5 متر، عرض عرشه 1/87 متر و ارتفاع عرشه شش متر همراه با چهار دستگاه پله برقی است، می باشد.

فرماندار شهرستان قدس، پایگاه اورژانس بیمارستان 12 بهمن را از دیگر پروژه های افتتاح شده ذکر و عنوان کرد: این پایگاه با هدف افزایش سرانه امکانات بهداشتی و درمانی همچنین افزایش سطح بهداشت عمومی و افزایش سرانه امکانات درمانی به عنوان پروژه مهم و لازم الاجرا تعریف شد و به بهره برداری رسید.

این مسئول افزود: افزایش ظرفیت پذیرش بیماران از مهمترین علت های افتتاح اورژانس وسالن انتظار بیمارستان 12 بهمن شهرستان قدس است.

جهانبخشی در ادامه به افتتاح و بهره برداری ایستگاه آتش نشانی شماره 1 شهرستان قدس اشاره کرد و گفت: این ایستگاه نقش به سزایی در ساماندهی بحرانهای مختلف ایفا می کند.

گفتنی است همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس از 20 پروژه عمرانی در قدس بهره برداری شد که شش پروژه آن از جمله ایجاد جایگاه بهشت فاطمه(س)، باغ فردوس، ساماندهی محورهفت جوی، افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 1 شهرستان قدس، پل مکانیزه عابر پیاده میدان قدس و اورژانس وسالن انتظار بیمارستان 12 بهمن قدس به عنوان مهمترین پروژه های هفته دولت معرفی شدند.