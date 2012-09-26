مازندران میزبان کنگره ملی حضرت زهرا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: طبق برنامه سالانه در سالجاری کنگره ملی حضرت فاطمه زهرا (س) در مازندران برگزار می شود.

وی با اشاره به فراخوان مقاله این کنگره ملی گفت: فراخوان مقاله این کنگره در قالب پوستر و برشور و بنر آماده شده و تبلیغات لازم در حال انجام بوده و علاقمندان می توانند تا 20 آذر ماه مقالات خود را به دبیرخانه این کنگره در اداره کل اوقاف مازندران ارسال کنند.

مدیر کل اوقاف مازندران گفت: نوزده موضوع فراخوان مقاله این کنگره شامل بررسی آیات قرآنی در شأن حضرت زهرا(س)، حضرت زهرا امامت و ولایت، نقش حضرت زهرا در تحکیم ولایت علوی، حضرت زهر و بصیرت سیاسی، چگونگی احیا روش فاطمی در زندگی مسلمانان امروزی، آئین زندگی از نگاه حضرت زهرا، تحلیل خطبه های حضرت زهرا، سیره علمی حضرت زهرا، حضرت زهرا در نگاه امامان معصوم است.

240 امامزاده مازندران میزبان جشن رضوی

دویست و چهل امامزاده مازندران، میزبان برگزاری جشن های رضوی هستند. حجت الاسلام حیدری مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: به مناسبت فرارسیدن میلاد هشتمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، دویست و چهل امامزاده میزبان جشن های رضوی هستند.

وی افزود: این جشنها که در شب و روز میلاد امام رضا (ع) برگزار می شود در برنامه های مختلفی از قبیل سخنرانی توسط واعظان شهیر استان و کشور و مولودی خوانی توسط بلبلان بوستان اهل بیت (ع)، مسابقه فرهنگی، اهدا جوایز به کسانی که نام مبارک رضا » دارند برگزار می شود.

مسئول فرهنگی اوقاف مازندران گفت: نمایشگاههای پوسترهای لمینت شده ایام دهه کرامت، ایستگاه صلواتی، چراغانی، نصب احادیث های گهر بار امام رضا (ع)، ارسال پیامک های احادیث امام رضا (ع) و بلوتوث سخنان آن امام رئوف و از برنامه های جنبی جشن های رضوی است.



ساری میزبان سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن

حجت‌الاسلام مسعود قربانی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری از برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان ساری با شرکت پنج هزار و 200 نفر در امامزاده عباس(ع) این شهر خبر داد.

وی افزود: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته اذان و ابتهال روزهای هشتم و نهم مهرماه با شرکت 80 نفر در سالن اجتماعات امامزاده عباس(ع) ساری برگزار می‌ شود.

قربانی تصریح کرد: مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن با شرکت پنج هزار و 120 نفر در بخش برادران و خواهران زیر و بالای 16 سال در روزهای 25 تا 30 مهرماه برگزار می‌ شود.

برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در بابل



سی‌ و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل، با شرکت سه هزار نفر در دو بخش خواهران و برادران در امامزاده قاسم(ع) این شهر برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل با اشاره به اینکه سی‌ و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان بابل در بخش حفظ، قرائت و ترتیل ویژه برادران از امروز چهارشنبه پنجم مهرماه 91 در امامزاده قاسم(ع) این شهر در حال برگزاری است.

وی افزود: این بخش از مسابقات در دو گروه زیر 16 سال و بالای 16 سال و در سه رشته حفط، قرائت و ترتیل در حال برگزاری است.