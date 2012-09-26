دیدار نمایندگان استان سمنان با وزیر نیرو

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشستی با حضور نمایندگان شهرستان های استان سمنان با وزیر نیرو، اظهار داشت: این نشست که در دفتر وزیر و با حضور مدیران کل آب منطقه ای، برق، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی و توزیع برق استان برگزار شد مسائل و مشکلات آب و برق و پروژه های در دست اجرای این وزارتخانه در سطح استان مطرح و وزیر نیرو دستورات لازم را در جهت حل مشکلات صادر کرد.

وی افزود: تامین آب از نیازهای اساسی استان در بخش های مختلف است که باید به این موضوع اساسی و حیاتی توجه ویژه شود.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت باید در جهت تامین و حل مشکلات و مسائل آب و برق استان نگاه ویژه داشته باشد تا این مسائل به خوبی برطرف شود.

رستمیان در پایان گفت: آب از محورهای رشد و توسعه است و نقش دولت و وزارت نیرو در رشد و توسعه استان نقش ویژه ای دارد.

به گزارش مهر، در این نشست هریک از نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات و درخواست های خود در زمینه پروژه های آب و برق حوزه های انتخابیه خود پرداخته و خواستار حمایت دولت و وزارت نیرو از این طرح ها شدند.