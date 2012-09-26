جای تاریخ شفاهی اصفهان در میان کتابهای ماندگار دفاع مقدس خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از 20 عنوان کتاب وابسته به سپاه صاحبالزمان اظهار داشت: در طول هشت سال جنگ 400 عملیات انجام دادهایم که یگانها و افراد مختلفی در آن شرکت داشتهاند که میتواند این حجم عظیم دستمایه آثار بسیار قرار گیرد.
وی افزود: تاریخ پرافتخار دفاع مقدس بیش از گذشته نیازمند ابزارهای قوی برای معرفی این آثار به جهانیان است.
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) تاکید کرد: ظرفیت کتاب در آگاهیدهی به جامعه میتواند از رسانههای دیداری نیز بیشتر باشد زیرا کتاب نسبت به دیگر بستههای فرهنگی حجم کمتری داشته،ارزانتر است ضمن اینکه در همه جا قابل دسترسی است و نیازمند هیچگونه وسیله جانبی نیز نیست.
وی اضافه کرد: همچنین کتاب قابلیت تجدید چاپ دارد که این موضوع میتواند در رفع اشکالهای آن موثر باشد.
فدا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بیشتر کتابهایی که در زمینه دفاع مقدس چاپ شده را مطالعه کردهاند، تصریح کرد: ایشان با دقت تمام این آثار را مطالعه میکنند و معایب و محاسن آن را یادآور میشوند و آخرین کتبی که بر آن یادداشتی تقریر کردند کتاب « پایی که بر جا ماند» است.
ظرفیتهای تصویری و نوشتاری دفاع مقدس ناشناخته مانده است
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) تاکید کرد: این فرد درباره دوران اسارت 700 صفحه کتاب نوشته است و این موضوع به خوبی روشن میکند که در طول هشت سال جنگ و 400 عملیاتی که در طول این دوران داشتهایم چقدر ظرفیتهای دیداری شنیداری داریم که ناشناخته مانده است.
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