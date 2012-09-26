نشانه ها و آثار دفاع مقدس باید ماندگار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تندیس شهدا در ورودی پلهای اهواز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: دوران جنگ تحمیلی را می توان به ابعاد سیاه و روشن تقسیم کرد که بعد اول که سیاهی و منفوریت را به همراه داشت نصیب کسانی شد که رژیم بعث عراق و صدام حسین را از نظر تجهیزاتی و تسلیحاتی جهت نابودی ایران اسلامی مجهز کردند.

وی افزود: کسانی که در جنگ تحمیلی روز و شب آرزوی نابودی ایران اسلامی را در سر داشتند، به رو سیاهی و نگون بختی رسیدند.

حیدری با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای جوانان در دوران دفاع مقدس، گفت: این رشادتها بدبختی و درماندگی را نصیب آمریکا، صهیونیست، فرانسه، آلمان، انگلیس و شوروی سابق کرد.

وی با بیان اینکه رشادت، شجاعت، شهامت و ایثارگریهای جوانان و فرماندهان در آن دوران مقدس سبب شد که ایران اسلامی در نزد ملتها محبوب و سرافراز شود، افزود: سرافرازی ملت ایران بعد روشن و فروزنده دفاع مقدس است.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس، ظرفیتها و توانمندیهای جوانان انقلاب اسلامی مورد سنجش قرار گرفت و جوانان ایران اسلامی سربلند بیرون آمدند.

وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای همگان به اثبات رسیده، گفت: نشانه‌ ها و آثار دفاع مقدس و شهدا باید بزرگ نگاه داشته شود.

حیدری با تاکید بر ماندگاری این نشانه ها، طراحی و نصب تندیس‌ شهدا در مناطق شهر اهواز را ازجمله فعالیتهای مطلوبی دانست که برای ماندگاری نام شهدا انجام می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت توسعه این فعالیتها، گفت: در کنار ساخت و نصب تندیسهای شهدا باید کارهای فرهنگی دیگری همچون ساخت فیلم و سریالهای دفاع مقدس، ساخت المانها و برگزاری یادمانهای جنگ برای کمک به فرهنگ دفاع مقدس انجام شود تا این فرهنگ همچنان زنده و مستمر نگه داشته و به نسلهای آینده منتقل شود.

حیدری افزود: از سویی فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس باید برای اقشار مختلف جامعه بویژه نسل جوان تبیین شود تا آرمانها و اهداف این انقلاب و نظام در برابر توطئه ‌های دشمنان محفوظ بماند.