تبدیل پس انداز به ارز از چالش های مهم اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمداثنی عشری مدرس دوره های کارآفرینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری تصریح کرد: در بسیاری از بخش ها نظر کارشناسی وجود ندارد حتی همین قانون فضای و کسب کار بخوبی اجرانشده است بطوریکه در این قانون گفتگوی بخش تولید وخصوصی پیش بینی شده است اما درعمل این گونه نیست.

وی اظهار داشت: دولت با بخش خصوصی قهر است در این راستا باید با کمک گرفتن از بخش خصوصی واساتید دانشگاه و همچنین استفاده از تجربیات دنیا زمینه رابرای تصمیمات ناپخته کاهش داد.

به گفته وی جلوگیری از افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته سبب شده که هم اکنون نرخ دلار جهش پیداکند و مشکلاتی را برای بخش تولید ومردم بوجود بیاورد.

وی با بیان اینکه در خصوص نرخ ارز باید یک کار جامعه شناختی انجام گیرد اذعان کرد: باید از تصمیمات خلع الساعه و دیدگاههای ناپخته پرهیز کرد.

اثنی عشری اظهار داشت: چنانچه مشکل تامین مواد اولیه بخش صنعت حل نشود باید منتظر کاهش تولید داخل باشیم.

وی ادامه داد: آمارغیررسمی حکایت از آن دارد که روزی 50 کارگر به سمت بیمه بیکاری حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه آزاد سازی قیمت ها می تواند برای بخش صنعت راهگشا باشد تصریح کرد: بهترین شاخص برای تعیین قیمت یک کالاعرضه وتقاضا ومصرف کننده است این درحالی است که تولید کنندگان در اقلیت هستند ونگاه آنان سود محورانه و رانت خواری نیست زیرا این رویکرد یک ضد ارزش محسوب می شود صنعتگری که اینگونه باشد کارآفرین نیست فرصت طلبی در لباس تولید کننده است.