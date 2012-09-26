گنجینه کتاب نویسندگان استان اردبیل افتتاح شد/ رونمایی از 800 جلد کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این گنجینه که ظهر چهارشنبه برگزار شد، مدیر کل کتابخانه های استان اردبیل با اشاره به اهداف تشکیل گنجینه کتاب نویسندگان استان گفت: گنجینه کتاب نویسندگان استان سه هدف اصلی دارد که توجه به آنها افتتاح این گنجینه را ضروری می کرد.

صادق فرهمند امین جمع آوری آثار نویسندگان بزرگ استان را اولین هدف اصلی تشکیل گنجینه کتاب مولفان منطقه برشمرد و تصریح کرد: در طول تاریخ دانشمندان بزرگی همچون محقق اردبیلی از اردبیل به دنیا معرفی شده اند که آثار این افراد در هیچ جایی جمع آوری نشده بود به همین جهت جای خالی این گنجینه احساس می شد.



وی ارج نهادن به نویسندگان استان را دومین هدف تشکیل گنجینه کتاب نویسندگان استان برشمرد و افزود: حرکات خوبی در بین نویسندگان استان برای انتشار کتابهایی در زمینه علوم پایه، فرهنگ بومی، اجتماعی، دینی و ... کتابهای ارزشمندی تالیف است که باید این تلاشها را ارج نهاد به همین جهت گنجینه برای ارج گذاری توان و ظرفیت نویسندگان استان طراحی شده است.



فرهمند امین به نمایش گذاشتن آثار نویسندگان استان را سومین هدف تشکیل گنجینه کتاب استان دانست و اضافه کرد: باید آثار نویسندگان استان در یک جا به نمایش گذاشته شود تا محققان و نویسندگان بتوانند به این آقار دسترسی داشته باشند.

600 نویسنده در اردبیل شناسایی شده اند



در این مراسم استاندار اردبیل نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: نوشتن فنا ناشدنی و کتاب رساننده کامل مطلب در ابعاد مختلف است به همین جهت کتاب و کتابخوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



اکبر نیکزاد با بیان اینکه کتاب گنجینه گران بهایی است، تصریح کرد: هیچ چیزی نمی تواند جایگزین کتاب شود و باید از این گنجینه های گران بها به بهترین شکل ممکن محافظت کرده و آنها را به نسل آینده انتقال داد.



وی کتاب را گنجینه کشور برشمرد و افزود: باید با مطالعه این گنجینه ها و استفاده مطلوب از آنها فرهنگ و هویت خود را در عرصه فرهنگی حفظ و به آیندگان انتقال داد.



نیکزاد با اشاره به تعداد نویسندگان استان اضافه کرد: در افتتاح گنجینه کتاب نویسندگان استان 600 نویسنده با 800 نسخه کتاب حضور دارند که رونمایی می شود.



رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه نویسندگان برای تالیف هر کتاب زحمات زیادی می کشند، ادامه داد: باید ارج نویسندگان را دانست چون تاریخ و پیشینه استان را به آیندگان به ارث می گذارند.

اردبیلیها دلدادگان دین و فرهنگ هستند



در این مراسم دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به فرهنگ دوستی مردم اردبیل گفت: اردبیلیها دلدادگان فرهنگ و دین هستند به همین جهت باید در زمینه فرهنگ و مسائل دینی این استان کار شود.



منصور واعظی با بیان اینکه حکومت صفوی از اردبیل آغار شده است، تصریح کرد: در مورد فرهنگ و تاریخ اردبیل غفلت شده و نقش مردم اردبیل در فرهنگ کشوری کمتر نوشته هایی وجود دارد که این در شان مردم فرهنگ دوست استان اردبیل نیست.