  1. فرهنگ و ادب
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

آغاز مجدد درس‌گفتارهای «کلید فهم شمس و مولانا» از 8 مهرماه

آغاز مجدد درس‌گفتارهای «کلید فهم شمس و مولانا» از 8 مهرماه

درس‌گفتارهای محمدعلی موحد با عنوان «کلید فهم شمس و مولانا» که به علت تعطیلات تابستانی متوقف شده بود، از روز شنبه 8 مهر از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از دوره جدید ساعت 16:30 شنبه 8 مهرماه به وسیله بنیاد شمس تبریزی و مولانا در محل مرکز آموزش موسسه فرهنگی اکو واقع در خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 27 برگزار خواهد شد.

هشتم مهرماه سالروز تولد مولاناست و استاد موحد بخش اول سخنان خود را به همین مناسبت اختصاص خواهد داد. در بخش دوم سخنرانی، دنباله مباحثی که در جلسه‌های گذشته این درس‌گفتار مطرح شده بود، پیگیری می‌شود.

همچنین برای بزرگداشت این ایام، هنرمندان نقاشی و خط در روزهای هفتم، هشتم و نهم مهرماه کارگاه‌های هنری ویژه ای را برگزار خواهند کرد که این برنامه‌ها در محل موسسه فرهنگی اکو واقع در خیابان اقدسیه، کوچه ناز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1705865

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