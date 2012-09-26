فرهنگ جامعه را باید همراه با رشد تکنولوژی ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر ظهر چهارشنبه در همایش دختران بوستان فاطمی در میناب با بیان اینکه سه نگاه نسبت به زن در جامعه کنونی بشری وجود دارد افزود:در نگاه نخست به زن به عنوان موجودی بی سواد که تمام وقت و عمر خود را صرف بچه داری می کند و بیشتر در نگاه جاهلیت وجود داشته و هم اکنون هم در برخی جوامع وجود دارد ، نگاه دوم ،زنان متمدن غربی هستند که در چنین تفکری که نشات گرفته از تفکر افلاطون است و پایبند به هیچ اصولی نیستند صرفا برای استفاده تبلیغاتی و ابزاری مطرح و شکل گرفته است.

وی ادامه داد: سومین و بهترین تفکری که در جهان نسبت به زنان وجود دارد زن با تفکر و ویژگی اسلامی است که با حفظ کرامت و ارزش واقعی زن این موجود را به جایگاه واقعی می رساند.

معتمدی فر با اشاره به اینکه ،بهترین خصلت ها و صفات زنان ،بدترین صفات مردان به شمار می رود، اظهار داشت: ترس، تکبر و بخل به عنوان بهترین صفات زن در اسلام بیان شده است که اگر زنان ما از این ویژگی ها برخور دار باشند در نهایت امنیت و پاکدامنی حفظ خواهند ماند.

وی در ادامه بیان داشت: چند آسیب امروز دختران جامعه ما را در معرض خطر جدی قرار داده که تلفن همراه طی سال های اخیر به منبعی برای درآمد زایی نامحدود شرکت مخابرات تبدیل شده در راس این خطرات قرار دارد.

وی اظهار داشت: ما با تکنولوژی نو و پیشرفت مخالف نیستیم بلکه با توسعه و گسترش ابتذال در جامعه مخالف هستیم و بر این باوریم که فرهنگ جامعه را باید همراه با رشد تکنولوژی ارتقا ببخشیم.

امام جمعه میناب افزود: کارشناسان ثابت کرده اند که اشعه متساعد شده از طریق تلفن های همراه برای کودکان زیر 15سال به شدت خطرآفرین است و البته تبعاتی را که از طریق استفاده نادرست ازاین تکنولوژی موجب گمراهی و تباهی نوجوانان و جوانان ما می شود را نیز نباید نادیده گرفت.

وی همچنین با انتقاد شدید از ساخت و پخش برخی فیلم های تلویزیونی و سینمایی در کشور افزود: فیلم های ساخته شده با مضامین متفاوت به جای ارائه ارزشها و اعتقادات به محلی برای توهین به آرمانها و اقشار متفاوت جامعه تبدیل شده است.

معتمدی فر با تاکید بر اینکه حفظ و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در کشور ما نیازمند برنامه ریزی است، افزود: زنان و دختران ایرانی قبل از ورود اسلام با حجاب بودند و این را می توان به راحتی در تاریخ جستجو کرد.

فرماندار میناب دراین آئین با تاکید بر حل مشکلات دختران و زنان شهرستان، افزود:دختران پرورش دهنده آینده سازان نظام هستند.

عباس خدادا زاده در ادامه با تقدیر از برگزارکنندگان این آیین در دهه کرامت اظهار داشت: تبعین و ارتقاء جایگاه دختران نیازمند توجه ویژه است.

در این آئین که به همت کمیسیون امور بانوان فرماندار و اداره تبلیغات اسلامی میناب برگزار شد از 20 نفر از دخترانی که در زمینه های فرهنگی، ورزشی، قرآنی و عفاف و حجاب حائز رتبه های کشوری بودند تجلیل به عمل آمد.