نمایشگاه عکس دامپزشکی در قم برپا میشود

مهدی محمد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به مناسبت هفته دامپزشکی نخستین نمایشگاه عکس در قم برگزار می شود.

وی گفت: این نمایشگاه از روز یکشنبه 9 فروردین ماه تا روز پنجشنبه 13 فروردین در جنب نمایشگاه بین المللی فرهنگسرای جوانان دایر خواهد شد.



وی بیان کرد: تمامی عکس هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود مربوط به فعالیت های دامپزشکی است که در جشنواره ای که سال قبل برگزار شد بیش از 100 عکس انتخاب که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.



مدیر کل دامپزشکی قم با اشاره به اینکه برپایی نمایشگاه عکس توسط اداره دامپزشکی برای نخستین بار در قم انجام شده است افزود: در این نمایشگاه ها عکس هایی از فعالیت های دامپزشکی مانند واکسیناسیون و خون گیری به نمایش گذاشته می شود.



وی بیان کرد: کارشناسان دامپزشکی نیز در این نمایشگاه برای پاسخگویی به سئوالات فنی بازدیدکنندگان حضور دارند.



وی در پایان ساعت بازدید از نمایشگاه را صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 18 و 30 دقیقه عنوان کرد.