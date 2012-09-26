تحقق سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه نیازمند گامهای استوار است

محمود شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در افق 20 ساله ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و خودکفایی، محیط زیست وحفاظت از منابع طبیعی، آزادی و توسعه انسانی و رشد مورد توجه خاص قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گیلان به ویژه غرب استان از بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری بهره مند است از اینرو باید موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه هرچه سریعتر شناسایی و برطرف شود.

وی در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به امر تولیدات کشاورزی در کنار سایر تولیدات دیگر همانند تولیدات صنعتی، خدماتی، تجاری و نیز تولیدات استراتژیک باید به طور جدی صورت گیرد.

شکری اظهارداشت: کشاورزی پایه و اساس خودکفایی اقتصادی و بستر تولیدات ملی است اگر به این بخش بطور ویژه توجه شود این امر می تواند ضمن پشتیبانی از دیگر حوزه های تولیدات داخلی و نیز تهیه مواد خام و نیازهای پایه ای و اولیه آنها، گامی بلند را در تامین نیازهای اساسی کشور بردارد و از این طریق راه خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به خارج هموار شود.

وی یادآور شد: کشور به ویژه گیلان از تنوع اقلیمی و آب و هوای مختلف برخوردار است، این ظرفیت بسیار مناسب بهترین فرصت را به امر تنوع دهی به تولیدات کشاورزی داده و امکان تامین بسیاری از احتیاجات مواد غذایی و مواد اولیه تولید را در داخل بوجود می آورد.