مخالفت ایران با خونریزی و دخالت در سوریه/ گفتگو تنها راه حل بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مخالفان سوری داخل تاکید کرد گفتگو بهترین راه برای حل بحران سوریه است.



شیبانی افزود ایران به مطالبات ملت عزیز سوریه احترام می گذارد و بر ضرورت اصلاحات تاکید کرده است.



وی خاطر نشان کرد راه حل سیاسی و گفتگوی فراگیر میان همه طرفها تنها راه برای تحقق مطالبات مردم است.



شیبانی با بیان اینکه، بحران را دشمنان سوریه برای تضعیف آن به عنوان یکی از محورهای مقاومت به وجود آوردند، خاطر نشان کرد ایران همچنان با دخالت خارجی در امور سوریه مخالف است.



سفیر ایران در دمشق گفت : ایران به شدت با خونریزی و اقدامات خشونت آمیز مخالف است.



شیبانی دو انفجار تروریستی صبح امروز در دمشق را محکوم کرد و گفت پناه بردن به خشونت، سبب تشدید بحران و پیچیده تر شدن مشکلات می شود.



سفیر ایران در دمشق خاطر نشان کرد : دستیابی به دموکراسی، هرگز از راه به دست گرفتن سلاح محقق نخواهد شد.