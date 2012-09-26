خیابانهای کهگیلویه و بویراحمد از مشکلات عدیده ای رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر چهارشنبه در شورای ترافیک استان افزود: نبود تابلو در جاهایی که آسفالت راهها و یا خیابانها تراشیده و یا کنده شده، تبدیل خیابان و یا پیاده رو به محل پارکینگ، کاشتن و قرار دان پایه بنرهای تبلیغاتی در خیابان و رعایت نشدن حریم راهها از جمله مشکلات عدیده ای است که در شهرهای این استان می توان به وفور مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه نصب چراغ راهنما در تقاطع خیایانهای شهرها وهمچنین وجود خط کشیها در سطح خیابانها ضروری است و باید به سرعت انجام شود، عنوان کرد: راهنمائی و رانندگی، شهرداریها و حوزه معاونت امور عمرانی استانداری باید تیم مشترکی تشکیل داده و در خصوص خط کشی خیابانها، نصب چراغ راهنمائی و رانندگی، نصب تابلو، اصلاح میدانها و بریدیگی بولوارها تصمیم گیری کنند.
صابری با بیان اینکه شورای ترافیک استان و شهرستانها باید فعالتر شوند، اظهار داشت: تشکیل کمیته ایمنی راهها ضرورت داشته که باید در بطن شورای ترافیک قرار گرفته و امور مربوطه را با کارشناسی انجام دهند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در جلسه قبلی شورای ترافیک در خصوص نصب تابلو و خط کشی راهها به اداره کل راه و شهرسازی تاکید و مصوب شد ولی تاکنون هیچ اقدام عملی نشده است.
وی تاکید کرد: خط کشی خیابان، لکه گیری، اصلاح و تعمیر، ابنیه فنی، علائم و نصب تابلو اعتبار خاص خود را دارد و باید این اعتبار در جای خود هزینه شود.
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