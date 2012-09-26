  1. ورزش
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

صانعی 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرد

صانعی 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرد

علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا صمیمی، مجتبی نصیری‌نیا، سپهر محمدی، محمد کشاورز، محمد طاهری، علی اصغر حسن‌زاده، محمود لطفی، فرید نمازی، احمد اسماعیل‌پور، افشین کاظمی، مصطفی طیبی، فرهاد فخیم، قدرت بهادری، مهدی جاوید، حسین طیبی، مسعود دانشور، حمید احمدی، مصطفی نظری، جواد اصغری‌مقدم و سیدعلی کیایی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال هستند.

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان از روز شنبه 8 تا 10 مهرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد. بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 14 روز شنبه هشتم مهرماه خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال در آکادمی ملی فوتبال معرفی کنند.

ملی پوشان فوتسال کشورمان خود را برای حضور در جام جهانی 2012 تایلند که از اول تا 18 نوامبر(11 تا 28 آبان) به میزبانی این کشور برگزار خواهد شد، آماده می‌کنند.

کد مطلب 1705877

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