نظام استاد- شاگردی در البرز به اجرا درآمد

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت نظام استاد شاگردی در استان البرز گفت: این طرح پیش از ابلاغ وزارتخانه در استان آغاز شده و هم اکنون در حال اجرا است.



وی کسب تجربه در محیط کسب و کار واقعی، ارتقای توانمندی های حرفه ای بر اساس نیاز بازار، روزآمد بودن استانداردهای آموزشی با فناوری های نوین بازار و حفظ و تقویت نظام سنتی را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.



عزیزی افزود: حرکت به سمت برقراری عدالت، کاهش تصدی گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی را از دیگر مزیت های نظام استاد شاگردی عنوان کرد.



عزیزی نظام استاد شاگردی را به عنوان یکی از مهمترین مصوبات دولت برشمرد که امروز به عنوان نظام جدید مهارتی در کنار نظام آموزش پزشکی و آموزش عالی قرار گرفته است.

اجرای این طرح پیش از ابلاغ وزارتخانه به مراکز استانها در البرز آغاز شده و هم اکنون تعداد 362 نفر در واحدهای صنعتی استان به صورت عملی مهارت های فنی را فرا می گیرند.



وی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری حدود هزار و 500 نفر با حضور در واحدهای صنعتی به صورت عملی از نزدیک در جریان روند یک مهارت قرار بگیرند.