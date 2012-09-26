شناسایی 1100 معلول در 44 روستای گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فنی افزود: طرح CBR از سال 1386 در سرخنکلاته (بخش بهاران ) آغاز شده که بطور فعال در 17 روستا با تمامی جوانب دستور العمل طرح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: هدف نهایی این طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ایجاد یک تغییر است ، توسعه یک سیستم کارآمد که قادر باشد همه افراد دارای معلولیت را از لحاظ نیازمندیها و آموزش تأمین کند.

دفاع مقدس بزرگترین ضربه را بر پیکر استکبار وارد کرد

مدرس حوزه و دانشگاه امام صادق گرگان گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس از مصادیق بارز دشمنی مسلمانان با کفار بوده و بزرگترین ضربه را بر پیکره استکبار جهانی وارد کرده است.

حجت الاسلام سید محسن طاهری در مراسم گرامی داشت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس در راه و شهرسازی گلستان افزود: این اقدام درسی برای مسلمانان شد که در صورت اتحاد با یکدیگر، پیروزی از آنها خواهد بود.



وی همچنین اقدامات اخیر جهان و اهانت به پیامبر (ص) را، نشان دهنده بیداری و حساسیت مسلمانان دانست و گفت: اعتراض مسلمانان، چهره ای دیگر از تبری و تولی آنان را نسبت به مقدسات، ارزش های دینی و پیامبر(ص) بیان کرد.

برگزاری یادواره شهدای ورزشکار گلستان



مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان ضمن قدردانی از حاضرین از شهدا و جانبازان عزیز به عنوان چشم و چراغ این کشور نام برد و اظهار داشت: شهدای معظم با نثار خون خود درخت نوپای انقلاب را آبیاری کردند و همه ما به شهدا و جانبازان عزیز و خانواده معظم آنها مدیون هستیم.

قربانعلی پاشا تصریح کرد: امنیت ، آسایش کشور و اعتلا و سربلندی آن حاصل فداکاری ، ایثار و از خود گذشتگی همه ملت ایران به ویژه شهدا و جانبازان عزیز است.

وی تاکید کرد: همه وظیفه داریم یاد و خاطره آن همه حماسه و رشادت را زنده نگه داشته و به نسلهای بعد منتقل کنیم و برگزاری یادواره شهدا و این قبیل امور وظیفه ماست و باید به نحو احسن عمل کنیم.



گنبدی ها اهانت به پیامبر(ص) را در راهپیمایی بزرگ خانوادگی محکوم می کنند

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در همایش بصیرت مردمی که با موضوع دفاع مقدس و بیداری اسلامی که در کانون فرهنگی بسیج با حضور بسیجیان برگزار شد با اشاره به اهانت ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: مردم شهرستان گنبد کاووس 7 مهر ماه در اجتماع هزاران نفری خود توهین به پیامبر اعظم (ص) محکوم خواهد کرد.



حیدر علی احمدی با بیان اینکه جوانها ذخایر اصلی انقلاب اسلامی هستند تاکید کرد: که باید در تقویت ایمان جوانان تلاش شود.



وی با اشاره به وضعیت ایران قبل از انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایران قبل از انقلاب تحت سلطه آمریکا بود و به عامل آمریکا در منطقه تبدیل شده بود و بعد از پیروزی انقلاب دشمن نمی خواست انقلاب اسلامی ایران ادامه پیدا کند عملیات چند لایه ای را به موازات هم طراحی کرددرگیریهای تجزیه طلبانه ،قوم گرایانه از جمله در گنبد و شهرهای مرزی ،محاصره اقتصادی و کودتاها بود.