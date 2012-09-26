تاکید روسیه و چین بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کنفرانس مخالفان داخلی نظام سوریه با عنوان کنفرانس احزاب و گروهها برای تغییر دموکراتیک مسالمت آمیز در سوریه امروز در دمشق آغاز به کار کرد.



این کنفرانس در حالی برگزار شد که پیش از آن دو انفجار تروریستی در پایتخت سوریه به وقوع پیوست.



سفیران روسیه و چین در سخنان کوتاهی در کنفرانس احزاب مخالف داخل سوریه بر مخالفت خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی این کشور تاکید کردند.

سفیر روسیه در این کنفرانس اظهار داشت باید برای تحقق آشتی ملی در سوریه تلاش کرد که روسیه هم تلاشهای خود را در این زمینه به کار گرفته است.



سفیر روسیه بر لزوم توقف فوری خشونت و آغاز گفتگوی سازنده گروههای مخالف با حکومت تاکید کرد.



سفیر چین نیز گفت پیچیدگی اوضاع سوریه روز به روز بیشتر می شود و امیدواریم امنیت و صلح در سوریه در نزدیک ترین زمان برقرار شود.



وی افزود موضع چین در قبال سوریه، سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر واقعیت و برخاسته از علاقه مندی به ملت سوریه است.



سفیر چین خاطر نشان کرد ما از ماموریت الابراهیمی(نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه) حمایت می کنیم و امیدواریم تماسها با طرفهای ذیربط ادامه یابد و امیدواریم جامعه جهانی نقش مثبت در حل بحران ایفا کند.