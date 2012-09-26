دو بازیکن فوتسال صبا ملی پوش شدند

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه در شش بازی انجام شده از آغاز بازی های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هم نتایج خوبی کسب کرده ایم و هم اینکه توانسته ایم به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی خود را معرفی کنیم.



برای کمک به تیم ملی فوتسال تلاش می‌کنیم



وی با تاکید بر اینکه تمامی باشگاه ها برای کمک به تیم ملی فوتسال تلاش می کنند، ادامه داد: صبا به عنوان تنها تیمی که بدون بازیکن غیر بومی، بهترین های حال حاضر فوتسال قم را در ترکیب خود جای داده است، در آستانه رقابت های جام جهانی 2012 فوتسال دو بازیکن در تیم اعزامی به این رقابت ها دارد.



مدیر تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: در کنار تمامی اهدف و برنامه هایی که باشگاه ها از حضور در لیگ برتر فوتسال دارند و به سبب آن مشکلات و مسائل مختلف را تحمل می کنند، یکی از مهمترین اهداف ما کمک به فوتسال ملی است.



وی ابراز داشت: آرزوی تمامی علاقمندان به فوتسال و همه زحمت کشان در این رشته این است که انشاءالله تیم ملی در مسابقات جام جهانی 2012 همانند جام جهانی چهار سال قبل بتواند بهترین نتایج را کسب کرده و خود را به عنوان یکی از پدیده ها و حتی مدعیان قهرمانی معرفی کند.



حسن زاده و کوهستانی ملی پوشان صبا در راه جام جهانی



شریفی در ادامه با اشاره به دعوت دو بازیکن تیم فوتسال صبای قم به تیم ملی اعزامی به رقابت های جام جهانی فوتسال، عنوان کرد: با توجه به اینکه نزدیک به 45 روز به آغاز مسابقات جام جهانی باقی مانده، تیم ملی خود را با جدیت آماده اعزام به رقابت ها می کند.



وی یاد آور شد: سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی 25 بازیکن را برای حضور در اردو و برنامه های آماده سازی تیم ملی اعلام کرد که در بین آنها خوشبختانه نام دو بازیکن تیم فوتسال صبای قم نیز به چشم می خورد هر چند معتقدیم بازیکنان بیشتری از ترکیب صبا لایق حضور در تیم ملی هستند.



مدیر تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: علی اصغر حسن زاده و محمدحسین کوهستانی دو بازیکن صبای قم در تیم ملی فوتسال هستند و امیدواریم با توجه به توان و لیاقتی که بارها از خود نشان داده اند، در جام جهانی حضور یافته و موجب سربلندی فوتسال قم شوند.



گفتنی است: قبل از عزیمت تیم ملی فوتسال کشورمان به تایلند برای شرکت در جام جهانی 2012 از بین این بازیکنان 14 نفر برتر برای حضور در این رقابت‌ها انتخاب خواهند شد، در حالی که مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 از اول تا هجدهم نوامبر یعنی 11 تا 28 آبان به میزبانی تایلند برگزار می‌شود.

