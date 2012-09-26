تحریم باعث توسعه یافتگی کشور شد/دانشمندان ایرانی دستگاه دیالیز ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دیالیز و پیوند اعضا بیمارستان منتصریه اظهار داشت: دانشمندان ایرانی تمام مرزهای دانش را پیموده اند و علی رغم همه محدودیت ها و تحریم ها و حضور درسال اقتصاد مقاومتی به سوی پیشرفت حرکت می کنند.

معاون درمانی وزیر بهداشت بیان کرد: در سالهای اخیر توجه به نظام سلامت ویژه بوده است و شاخص های سلامتی کشور رشد قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: این مرکز با وجود مجموعه تخصصی و فوق تخصصی و همکاری اساتید و اعضای هیئت علمی در عالی ترین سطح به مردم مشهد و کشور خدمات ارائه خواهد داد.

وی بیان کرد: در حوزه سلامت در بحث نرم افزاری با افزایش امید به زندگی و کاهش بیماریها شاهد پیشرفت کشور هستیم و در سخت افزار با سرمایه گذاری کار شده است ارائه خدمات افزایش چشمگیری داشته است.

امامی رضوی گفت: در کشور 15 مرکز فراهم آوری پیوند اعضا، 44مرکز برداشت عضو از مرگ مغزی و 55 مرکز پیوند اعضا در حال فعالیت هستند.

وی افزود: تا سال 1390 در کشور 32هزار پیوند کلیه ، هزار و 600 مورد پیوند کبد، 500 مورد پیوند قلب، 110 مورد پیوند لوزالمعده، پنج هزار پیوند قرنیه، چهار هزار و 600 پیوند مغز استخوان با موفقیت به انجام رسیده است.

معاون درمانی وزیر بهداشت یادآورشد: در سراسر کشور33 مرکز پیوند کلیه، هشت مرکز پیوند قلب، دو مرکز پیوند ریه، شش مرکز پیوند کبد، هشت مرکز پیوند مغز استخوان و 55مرکز پیوند قرنیه فعال است و تعداد این مراکز در حال افزایش است.

امامی تاکید کرد: با درایت علمای عظام، امام خمینی و مقام معظم رهبری و صدور حکم حکومتی استفاده از دهندگان مرگ مغزی کشور ایران جزء کشورهای است که دهنده قابل توجهی دارد.