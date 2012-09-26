  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

امامی رضوی:

تحریم باعث توسعه یافتگی کشور شد/دانشمندان ایرانی دستگاه دیالیز ساختند

تحریم باعث توسعه یافتگی کشور شد/دانشمندان ایرانی دستگاه دیالیز ساختند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون درمانی وزیر بهداشت گفت: با وجود اعمال تحریم ها و ممانعت از ورود دستگاه دیالیز به کشور دانشمندان ایرانی این دستگاه را ساختند و تحریم باعث توسعه یافتگی کشور در این بخش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دیالیز و پیوند اعضا بیمارستان منتصریه اظهار داشت: دانشمندان ایرانی تمام مرزهای دانش را پیموده اند و علی رغم همه محدودیت ها و تحریم ها و حضور درسال اقتصاد مقاومتی  به سوی پیشرفت حرکت می کنند.

معاون درمانی وزیر بهداشت بیان کرد: در سالهای اخیر توجه به نظام سلامت ویژه بوده است و شاخص های سلامتی کشور رشد قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: این مرکز با وجود مجموعه تخصصی و فوق تخصصی و همکاری اساتید و اعضای هیئت علمی در عالی ترین سطح به مردم مشهد و کشور خدمات ارائه خواهد داد.

وی بیان کرد: در حوزه سلامت در بحث نرم افزاری با افزایش امید به زندگی و کاهش بیماریها شاهد پیشرفت کشور هستیم و در سخت افزار با سرمایه گذاری کار شده است ارائه خدمات افزایش چشمگیری داشته است.

امامی رضوی گفت: در کشور 15 مرکز فراهم آوری پیوند اعضا، 44مرکز برداشت عضو از مرگ مغزی و 55 مرکز پیوند اعضا در حال فعالیت هستند.

وی افزود: تا سال 1390 در کشور 32هزار پیوند کلیه ، هزار و 600 مورد پیوند کبد، 500 مورد پیوند قلب، 110 مورد پیوند لوزالمعده، پنج هزار پیوند قرنیه، چهار هزار و 600 پیوند مغز استخوان با موفقیت به انجام رسیده است.

معاون درمانی وزیر بهداشت یادآورشد: در سراسر کشور33 مرکز پیوند کلیه، هشت مرکز پیوند قلب، دو مرکز پیوند ریه، شش مرکز پیوند کبد، هشت مرکز پیوند مغز استخوان و 55مرکز پیوند قرنیه فعال است و تعداد این مراکز در حال افزایش است.

امامی تاکید کرد: با درایت علمای عظام، امام خمینی و مقام معظم رهبری و صدور حکم حکومتی استفاده از دهندگان مرگ مغزی کشور ایران جزء کشورهای است که دهنده قابل توجهی دارد.

کد مطلب 1705889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها