لزوم ترویج روحیه نوع دوستی/8400 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین جشن عاطفه ها که در مدرسه قرآنی معلم برگزار شد، ابراز داشت: کمک به هم نوع بسیار ارزشمند و با اهمیت است به گونه ای که در آیات و راویات تاکیدات فراوانی در این خصوص شده است.

کمالی با تاکید بر لزوم حضور پرشور در جشن عاطفه ها تصریح کرد: در حال حاضر 35 هزار دانش آموز و 400 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی کمک به هم نوع رضای پرودگار را به دنبال دارد و انسان را در مسیر سعادت قرار می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت: امروز شاهد صحنه های زیبایی از کمک به هم نوع در پای صندوق های کمک های مردمی خواهیم بود.

ابراهیم شیخ بهایی تصریح کرد: انفاق و کمک به نیازمندان باید در خانواده به فرزندان آموزش داده شود.

وی گفت: اگر ما به یاری افراد نیازمند بشتابیم به طور قطع خداوند نیز ما را یاری خواهد کرد.

