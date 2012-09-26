احساس امنیت در بین مردم سیستان و بلوچستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید فهیمی راد ظهر چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: بدون مشارکت مردم اقتدار و نظم امکانپذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اجرای طرح ذوالفقار در منطقه جرم خیز شیرآباد زاهدان گفت: این طرح‌ در راستای پاکسازی مناطق آلوده و حاشیه شهر زاهدان از تابستان سالجاری به اجرا درآمده که نتایج بسیار خوبی در زمینه ایجاد امنیت داشته است.

وی افزود: با اجرای این طرح در چندین نقطه جرم‌ خیز زاهدان تعدادی سلاح، ابزار آلات جرم، ابزار آلات اثبات سرقت، مواد مخدر و... جمع ‌آوری و کشف شده که باعث افزایش 14 درصدی کشفیات در شش ماه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: اجرای طرح ذوالفقار تا پاکسازی کامل شهر از وجود مناطق جرم خیز و مجرمان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مجرمان و مخلان امنیت را معتادان پرخطر و کارتن خواب ‌ها تشکیل می‌ دهند، گفت: زمانی به هدف دست خواهیم یافت که این عناصر از سطح شهر جمع ‌آوری و به اردوگاه‌ های مخصوصی که برای آنها راه ‌اندازی شده است، انتقال یابند.

وی افزود: برای این منظور نیروی انتظامی اردوگاهی را در زاهدان برای نگهداری از این افراد در نظر گرفته و تجهیز کرده است.

سردار فهیمی راد اظهار داشت: اگر دستگاه های اجرایی متولی مانند مرکز بهداشت و شهرداری برای تامین لوازم مورد نیاز زباله گردها، متکدیان و معتادان مجرم و اختصاص پزشک برای درمان آنان همکاری کنند، نیروی انتظامی به سرعت برای جمع آوری این گونه افراد از سطح شهر وارد عمل خواهد شد و در مدت24 ساعت شهر را از وجود آنان پاک خواهد کرد.

وی گفت: جلسات متعددی با دستگاه های اجرایی متولی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شده اما متاسفانه کوتاهی برخی مسئولان مانع از اتمام کار شده است.

وی افزود: نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان آمادگی دارد تا اردوگاه نگهداری از معتادان مجرم و کارتن خواب را در شهرهای زابل و ایرانشهر نیز راه اندازی کند.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با جمع آوری و ساماندهی این افراد سرقت های خرد تا حد زیادی کاهش می یابد.

وی همچنین به کاهش سوانح رانندگی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با تلاش نیروی انتظامی و همکاری مردم در شش ماه نخست سالجاری با وجود افزایش شمار خودروها و مسافرت های مردم، در بخش سوانح رانندگی برون شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار تصادفات منجر به فوت شش درصد، تصادفات خسارتی 16 درصد، تصادفات جرحی 18 درصد، شمار مصدومان 28 درصد و شمار فوت شدگان 13 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در بخش سوانح رانندگی درون شهری استان نیز، در شش ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شمار تصادفات فوتی 29 درصد، تصادفات جرحی 9 درصد، تصادفات خسارتی 15 درصد، شمار مجروحان شش درصد و فوت شدگان 23 درصد کاهش داشته است.

فهیمی راد با گرامیداشت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: برنامه‌ های هفته ناجا از هشتم مهرماه جاری با برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در زاهدان آغاز می‌ شود.

وی با اشاره به نمایشگاه هفته ناجا در بوستان ثامن ‌الائمه (ع) نیروی انتظامی گفت: امسال رویکرد این نمایشگاه کاملا آموزشی است.