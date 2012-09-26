بیشترین درصد پرداخت تسهیلات توسعه کشاورزی کشور در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای توسعه کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 611 طرح در ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان به تصویب رسیده که بیشترین طرحها مربوط به شهرستان اهواز است.

وی با بیان اینکه برای این تعداد طرح، 590 میلیاردتومان اعتبار مصوب شده، افزود: به ترتیب شهرستانهای اهواز با 57 میلیارد تومان و دزفول با 41 میلیارد تومان بیشترین اعتبار مصوب شده را به خود اختصاص داده اند.

چنگلوایی با بیان اینکه در کل کشور 80 هزار و 575 طرح به بانکها معرفی شده، گفت: در استان خوزستان شش هزار و 834 طرح کشاورزی به بانکهای عامل معرفی شده که این تعداد طرحها، 79 درصد کل طرحهای مصوب استان خوزستان و هشت درصد طرحهای مصوب کشور هستند.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار و 782 میلیارد تومان تسهیلات در کشور به بانکها معرفی شده، افزود: سهم استان خوزستان از این رقم 495 میلیارد تومان است که 9 درصد تسهیلات طرحهای معرفی شده به بانکهای کشور و 84 درصد تسهیلات طرحهای معرفی شده به بانکهای استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: تا کنون بیش از دو هزار و 230 طرح معرفی شده به بانک منجر به پرداخت یا عقد قرارداد شده اند که رقم پرداختی به این طرحها 126 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: برای طرحهای عقد قرارداد شده تا کنون بیش از سه هزار و 144 فرصت شغلی ایجاد شده است.

چنگلوایی با بیان اینکه بیشترین مبلغ پرداختی به طرحهای توسعه کشاورزی کشور مربوط به استان خوزستان است، گفت: استان فارس با اختلاف 70 میلیارد تومان بعد از خوزستان است.

وی با اشاره به اینکه 19 درصد اعتبار پرداختی کشور به طرحهای کشاورزی متعلق به استان خوزستان است، افزود: تا کنون استان با پرداخت 26.26 درصد اعتبار دریافتی، بیشترین درصد پرداخت اعتبار مصوب را در کشور داشته است.