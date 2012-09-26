به گزارش خبرنگارمهر، طالب زارع ظهرچهارشنبه با اعلام این خبر در مراسم معارفه مدیرکل راه آهن اراک گفت: ساخت چهار هزار کیلومتر خطوط ریلی در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده که متوسط عملکرد سال اول برنامه 600 کیلومتر بوده است.

وی با اشاره به توجه ویژه سند چشم انداز 20 ساله کشور به توسعه بخش حمل و نقل ریلی کشور بیان داشت: در سند چشم انداز 20 ساله برای توسعه بخش حمل و نقل ریلی کشور توجه ویژه ای شده است به طوری که قرار است طبق این سند سهم جابه جایی بار در ناوگان ریلی کشور از 10 درصد به 30 درصد و در بخش مسافر نیز از 10 به 18 درصد در سال 1404 افزایش یابد.

قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به رشد 23 درصدی میزان جابجایی بار در ناوگان ریلی کشور طی 6 ماهه اول امسال گفت: در 6 ماهه اول امسال میزان جابجایی بار ریلی هشت درصد و بار صادراتی 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

زارع با بیان این که 27 شرکت خصوصی کار جابجایی بار و مسافر را در کشور انجام می دهند افزود: هم اکنون عملیات جابه جایی مسافر به صورت کامل و 95 درصد جابه جایی بار توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.



وییادآور شد: در حال حاضر 26 استان در قالب 16 مرکز به خطوط ریلی متصل هستند که این میزان تا سال 1404 باید 25 هزار کیلومتر خط ریلی جدید احداث و شهرهایی از جمله کرمانشاه، خرم آباد و شیراز به آن متصل شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم جلال الدین کوکنار به عنوان مدیرکل راه آهن اراک معرفی شد.

