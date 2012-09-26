به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در حاشیه نشست مشترک با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان بانک مرکزی و برخی دستگاه های ذیربط در خصوص مرکز مبادلات ارزی، گفت : چشم انداز کلی این است که انشاءالله به تدریج آثار مثبت این حرکت در بازار ارز پدیدار شود .



نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از حضور دراین نشست مشترک با بازدید از مرکز مبادلات ارزی و توضیحات معاون ارزی بانک مرکزی و رییس کل سازمان تجارت از نزدیک با شیوه کار دراین مکان و نقش هر کدام از دستگاه های ذیربط و مستقر در محل آشنا شدند.

غضنفری در سخنانی با بیان اینکه راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کار جدیدی است که نیازمند مراقبت ویژه است ، افزود: البته راهکار مناسبی است که شفعالیت معامله در آن مشاهده شود.

وی در باره نحوه تعامل بانک مرکزی نیز تاکید کرد : خوشبختانه این بانک تاکنون وظیفه خود را بسیار خوب انجام داده و همکاران من در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر اعضای کارگروه اقتصادی نهایت تلاش خود را برای انجام کارها به نحو احسن انجام دادند.



از نظر وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، وجه ممیزه مرکز مبادلات ارزی عدم اختصاص داشتن آن به یک گروه خاص است ، همه صادر کنندگان می توانند در این مکان ارز خود را عرضه کنند و به تدریج نیز سایر اولویت های کالایی دیگر اضافه خواهد شد.

وی با تصریح براینکه حتی در آینده تامین بخشی از ارز مورد نیاز خدمات در فرایند فعالیت مرکز مبادلات ارزی پیش بینی شده است، گفت: درباره نتایج مثبت این طرح باید صبور بود و به اجرای بهتر آن کمک کرد.



غضنفری سپس گفت : پیش از این هم از اصحاب رسانه خواهش کرده بودم تا ضمن آشنایی بیشتر از روند کار ، به اجرای طرح کمک کنند تا بتدریج ابهامات آن بر طرف شود.

به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت، تخصیص ارز مورد نیاز اولویت های 3 تا 5 با 2 درصد پایین تر از نرخ بازار می تواند به کاهش قیمت تمام شده تولید کمک کند و در عین حال، این بازار قادر خواهد بود تا نقش رهبری قیمت را برعهده گیرد، زیرا که اگر حجم فروش بالا رود ، معنی اش این است که عرضه ارز به این اولویت ها بر روی قیمت کلی بازار ارز تاثیر مثبتی گذاشته است.



وی افزود : همچنین از آنجایی که مرکز مبادلات ارزی می تواند بخشی از نیاز متقاضیان ارز را در بازار آزاد به سمت خود جذب کند، فشار در بازار کمتر خواهد شد و طبیعتا باعث کاهش تقاضا در بازار آزاد می شود که به طور غیر مستقیم آثار کاهش قیمت ارز را خواهد داشت و در کل اگر تعداد عرضه کنندگان ارز بیشتر شود ، دسترسی به ارز راحت تر خواهد بود و آثار طبیعی آن بهبود قیمت در بازار خواهد بود.