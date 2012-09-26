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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

رسانه های برونئی اعلام کردند:

تیم دوچرخه سواری ایران آماده کسب مقام نخست مسابقات دوچرخه سواری برونئی است

تیم دوچرخه سواری ایران آماده کسب مقام نخست مسابقات دوچرخه سواری برونئی است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رسانه های برونئی به نقل از فدراسیون دوچرخه سواری برونئی اعلام کردند تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز آماده است تا مقام اول از سری دوم مسابقات دوچرخه سواری تور در برونئو 2012 را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، رسانه های برونئی از تیم کشورمان با افتخار یاد کردند و نوشتند تیم پتروشیمی تبریزسال گذشته با وجود اینکه تنها 4 دوچرخه سوار در آن شرکت داشتند با مجموع زمان 45:28:45 مقام اول این دور از مسابقات را از بین 12 کشور از آن خود کرد.

بر اساس این گزارش و به نقل ازاحد کاظمی سرپرست تیم ، امسال نسبت به سال گذشته تیم قوی تری برای شرکت در این دوره از مسابقات به برونئی اعزام شده است.

حسین عسگری، حسین ناطقی ، سعید صفرزاده ، امیر کلاهدوز ، رامین ملکی و حسین علیزاده اعضای اصلی تشکیل دهنده این تیم می باشند وعلیرضا محمدی به عنوان مربی و مهدی فریدی به عنوان مکانیسین تیم را همراهی می کنند.

توردوچرخه سواری بین المللی برونئی از تاریخ چهارشنبه پنجم مهرماه به مدت 5 روز و در پنج مرحله با حضور رکابزنان 22 تیم برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه مسابقات با حضور وزیر فرهنگ ، وزرش و جوانان برونئی در بندرسری بگاوان برگزار شد.

کد مطلب 1705916

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