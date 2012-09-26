تیم دوچرخه سواری ایران آماده کسب مقام نخست مسابقات دوچرخه سواری برونئی است

به گزارش خبرنگار مهر ، رسانه های برونئی از تیم کشورمان با افتخار یاد کردند و نوشتند تیم پتروشیمی تبریزسال گذشته با وجود اینکه تنها 4 دوچرخه سوار در آن شرکت داشتند با مجموع زمان 45:28:45 مقام اول این دور از مسابقات را از بین 12 کشور از آن خود کرد.

بر اساس این گزارش و به نقل ازاحد کاظمی سرپرست تیم ، امسال نسبت به سال گذشته تیم قوی تری برای شرکت در این دوره از مسابقات به برونئی اعزام شده است.

حسین عسگری، حسین ناطقی ، سعید صفرزاده ، امیر کلاهدوز ، رامین ملکی و حسین علیزاده اعضای اصلی تشکیل دهنده این تیم می باشند وعلیرضا محمدی به عنوان مربی و مهدی فریدی به عنوان مکانیسین تیم را همراهی می کنند.

توردوچرخه سواری بین المللی برونئی از تاریخ چهارشنبه پنجم مهرماه به مدت 5 روز و در پنج مرحله با حضور رکابزنان 22 تیم برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه مسابقات با حضور وزیر فرهنگ ، وزرش و جوانان برونئی در بندرسری بگاوان برگزار شد.