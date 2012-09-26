مدیرکل جدید دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان غربی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم ماموریت های دفتر اتباع و مهاجرین خارجی را گسترده و حساس برشمرد و گفت: دفتر اتباع و مهاجرین خارجی یک مجموعه حساس، امنیتی و سیاسی و اجتماعی است.

عیسی قنبری با تقدیر از مدیریت سابق دفتر اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت: همه گزارش ها و عملکردها نشان از نظم ،‌انضباط و مقررات حاکم بر امور این دفتر دارد و تا به حال مشکل خاصی از این مجموعه گزارش نشده است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان غربی همچنین عملکرد اردوگاه های اتباع خارجی استان را خوب و سازنده توصیف کرد و افزود: نظم، ‌ترتیب، ‌بهداشت و خدمت رسانی در این اردوگاه ها با مدیریت خوب و آگاهانه در حال انجام است و باید با جدیت دنبال شود.

قنبری اقدام صهیونیست ها و امریکایی ها در تولید و توزیع فیلم موهن به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد و گفت: دفتر اتباع و مهاجرین خارجی در سه سال گذشته یکی از مدیریت های موفق و خوب حوزه امنیتی و انتظامی بوده است.

علی زنجانی یک چهره سیاسی و شناخته شده است که در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مشغول به فعالیت بوده و در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم نقده، اشنویه و محمدیار بوده است.