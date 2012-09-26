احمدی نژاد: حجم قراردادهای نفتی ایران پس از تحریم 1.5 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با 5 تن از اعضای شورای سردبیری خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: مهمترین مساله امروز دنیا نظم مدیریت بر جهان است که در عرصههای مختلف به بنبست رسیده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه نظم موجود حاکم برای ادامه حرکت خود انرژی ندارد، افزود: باید نظم جدیدی در دنیا حاکم شود و مهمترین مسأله در این باره این است که نظم جدید چگونه و با کمترین هزینه جایگزین نظم فعلی شود.
احمدینژاد اظهار داشت: باید در جهت ارائه تصویر روشنی از این نظم جدید تلاش کرد.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که نظم جدید را چه کسی مدیریت خواهد کرد و چه کسی در راس آن قرار دارد، تصریح کرد: نظم جدید باید با مشارکت و همکاری همه کشورها اداره شود و در آن همه کشورها در شرایط برابر و دوستانه و با احترام به یکدیگر، زورگویی، اشغال و تحمیل را کنار زده و ارزشهای انسانی را بهانه اشغالگری قرار نداده و عدالت را برای همه به ارمغان بیاورند.
احمدینژاد در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ملل متحد نیز در برقراری و اداره این نظم مشارکت خواهد داشت؟ گفت: اساس تشکیل سازمان ملل متحد به همین منظور بوده است و امروز بخاطر تغییراتی که در کارکرد و ماموریتهای آن ایجاد شده نمیتواند به خوبی مأموریتهای خود را انجام دهد؛ اما لازم است به جایگاه واقعی خود به عنوان سازمان ملتها بازگردد تا بتواند توان همه ملتها را به صورت همافزا در خدمت صلح و عدالت مدیریت کند.
رئیسجمهور ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید بالاترین مرجع تصمیمگیری در جهان باشد و شرایطی که امروز بواسطه آن چند کشور در شورای امنیت برای همه دنیا تصمیم گرفته و دیگر کشورها در اداره امور نقشی ندارند، باید به طور اساسی اصلاح شود.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره دورنمای مذاکرات ایران با کشورهای غربی درباره برنامههای هستهای خاطر نشان کرد: حل و فصل مسائل بینالمللی راهی جز دیپلماسی ندارد.
رئیسجمهور اضافه کرد: ملت ایران از 60 سال قبل تا به حال و پس از کودتای سال 1332 در فضای تحمیل و فشار آمریکاییها زندگی کرده و در حالی که آمریکاییها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت میکردند از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی به رویارویی با ملت ایران پرداختند و فشارهای آنان تا امروز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را به بازرسان آژانس نمیدهد، اظهار داشت: درخواست بازدید آژانس از پارچین خارج از قواعد این سازمان بوده و با این حال ایران این اجازه را صادر کرده است اما بازرسان قبل از آنکه به ایران بیایند اعلام کردند که این اقدام فایدهای نخواهد داشت و این گواهی بر ادعای جمهوری اسلامی است که موضوع هستهای کاملاً سیاسی بوده و به هیچ وجه فنی و حقوقی نیست و متاسفانه آژانس هم متأثر از فشارهای سیاسی عمل میکند.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که انگیزه ایران از ادامه مذاکرات با 1+5 چیست و چه انتظاری از این مذاکرات دارد، تصریح کرد: گفتوگو بهتر از مخاصمه بوده و جمهوری اسلامی ایران همیشه از گفتوگو استقبال کرده است اما انتظار ندارد مسأله هستهای خیلی سریع حل و فصل شود.
احمدینژاد ادامه داد: امروز دیگر همه میدانند که موضوع هستهای ایران کاملاً متأثر از مخالفتهای دولت آمریکا با ایران است و حواشی این موضوع ظاهرسازیهایی است که برای در حاشیه قرار دادن اصل موضوع صورت میگیرد، هر چند ملت ایران دیگر به مخالفتهای آمریکا عادت کرده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه بهتر بود انرژی که صرف مخالفت با ایران میشود، در مسیر تفاهم، منافع دو کشور را تأمین میکرد، خاطر نشان کرد: مخالفت با ایران به قانون نانوشتهای در عملکرد دولتهای متوالی آمریکا تبدیل شده و منحصر به موضوع هستهای هم نیست چرا که حتی وقتی ایران با اتکا به توان بومی، ماهواره به فضا فرستاد آمریکاییها با آن نیز مخالفت کردند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گفتوگوها با 1+5 بیارزش و بیفایده است، گفت: معتقدم این مذاکرات لزوماً به حل و فصل مسأله هستهای ایران منجر نخواهد شد و بعضی از اعضای گروه 1+5 نیز صراحتاً به ما اعلام کردهاند که اگر خواهان حل این موضوع هستیم باید آن را با آمریکاییها حل و فصل کنیم.
رئیسجمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر حل و فصل مسأله هستهای ایران منوط به مذاکره و تفاهم با آمریکاست، آیا ایران تمایل دارد چنین مذاکرهای انجام شود؟ تصریح کرد: اینکه آمریکا طرف اصلی مخالفت با موضوع هستهای ایران است با اینکه ایران و آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کنند، دو موضوع جدا از هم است. ما گفتوگو را رد نمیکنیم و اگر بنا به مذاکره در آمریکا باشد، مسائل زیادی برای گفتوگو وجود دارد.
احمدینژاد در پاسخ به این سوال که آیا ایران راهکاری برای پایان دادن به درگیریها در سوریه دارد یا نه ؟ خاطر نشان کرد: ایران از آغاز درگیریها در سوریه به دنبال ایجاد فضایی برای مذاکره میان طرفین درگیر و تفاهم بر راهکار حل مشکلات بوده است و همواره جنگ و خشونت را نفی کرده و آن را راه مناسبی برای رسیدن به هدف نمیدانسته است.
رئیسجمهور افزود: امروز نیز تلاش جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر تفاهم میان طرفهای درگیر در سوریه است، چرا که سوریها یک ملت هستند که باید تا ابد با یکدیگر زندگی کنند و وقوع جنگ و درگیری و کشته شدن افراد کینههایی ایجاد کرده که آینده زندگی مردم را تهدید میکند.
دکتر احمدینژاد در واکنش به این سخن که آیا راه نجات سوریه در گرو کنار رفتن رییسجمهور این کشور از قدرت است، اظهار داشت: هیچ کس نباید به خود اجازه دهد در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کند، در مورد سوریه نیز باید همه کمک کنیم تا مردم با وحدت و همدلی با یکدیگر انتخاباتی آزاد در این کشور برگزار کرده و هر تصمیمی که آنان گرفتند برای همگان محترم باشد.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت اقتصادی ایران درسال پایانی دولت با اشاره به افزایش 7 برابری صادرات غیرنفتی ایران طی 7 سال گذشته و صعود اقتصاد ایران از رتبه 22 به هفدهم جهان، خاطر نشان کرد: امروز ایران صاحب بالاترین سرعت و رشد علمی در جهان است و در شرایطی که تحریمهای گستردهای علیه ایران اعمال شده، در عرصههای مختلف پیشرفتهای بسیار خوبی حاصل کردهایم.
رئیسجمهور ادامه داد: اگر وضع امروز ایران را با اتحادیه اروپا مقایسه کنیم و حتی اگر شرایط تحریم را در نظر نگیریم خواهیم دید اتحادیه اروپا با مشکلات اقتصادی بسیار بیشتری مواجه بوده و حتی در آستانه فروپاشی است، اما اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد؛ آیا امروز در برابر اتحادیه اروپا چشمانداز اقتصادی روشنی وجود دارد؟ حتی اگر اقتصاد ایران را با آمریکا مقایسه کنیم خواهیم دید که به نسبت، ایران شرایط بهتری دارد.
احمدینژاد در پاسخ به سوال دیگری درباره انگیزه ایران از برگزاری مانورهای متعدد و آزمایش تجهیزات و تسلیحات جدید و اینکه آیا نگران پاسخ دیگر کشورها به آن نیست، گفت: برگزاری مانور از سوی نیروهای نظامی مسأله عجیبی نیست، اما به نظر شما چه کسی میخواهد به مانورهای ایران واکنش نشان دهد؟ آیا کشورهای منطقه چنین کاری خواهند کرد یا کشورهای فرامنطقهای؟ ایران با همه کشورهای منطقه دوست است و معتقد است منشأ نگرانی بیگانگان هستند نه ایران.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا ایران تهدیدهای خود درباره بستن تنگه هرمز را عملیاتی خواهد کرد، اظهار داشت: بالاخره تهدیدات نظامیان آمریکایی علیه ایران با تهدیدهایی از سوی نظامیان ایران پاسخ داده خواهد شد. اما مسأله اصلی این است که ایران چندین هزار سال بدون هیچ مشکلی امنیت تنگه هرمز را تأمین کرده و امروز نیز بیش از هر کشور دیگری نسبت به امنیت این آبراهه حساسیت دارد. چرا که این منطقه بخشی از خاک ایران و گذرگاهی مهم برای تجارت و صادرات انرژی است.
احمدینژاد اضافه کرد: ناامنی در تنگه هرمز و خلیج فارس از زمانی آغاز شد که عدهای برای حمایت از صدام در برابر ایران به این منطقه آمدند و این از نکات جالب شرایط امروز دنیاست که کسانی که خود منشأ ناامنی هستند مدعی ایجاد و حفظ امنیت میشوند.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که در شرایطی که شورای امنیت از حل و فصل در گیریها در سوریه عاجز مانده و فلج شده است، ایران چه راهکاری برای حل این مشکل دارد، اظهار داشت: سوال اساسی اینجاست که شورای امنیت چه زمانی فلج نبوده است و در 65 سال گذشته چه کار مفیدی انجام داده است.
احمدینژاد افزود: ساختار شورای امنیت اجازه نمیدهد که این سازمان عادلانه تصمیم گرفته و عمل کند، اما در مورد سوریه راه حل مشکلات باید از داخل این کشور بیرون بیاید و همه باید کمک کنند تا طرفهای درگیر به تفاهم رسیده و مشکلات حل و فصل شوند.
رئیسجمهور تصریح کرد: براساس تکلیف جنبش عدم تعهد با تلاش ایران به زودی یک گروه تماس برای گفتگو با طرفین درگیر در سوریه ایجاد میشود تا مشکلات سریعتر حل و فصل شوند و فکر میکنم اولین جلسه این گروه تماس طی روزهای آینده در نیویورک تشکیل شود.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره برخی حملات تروریستی علیه مقامات و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران درباره رژیم صهیونیستی کاملاً آشکار و روشن است و ایران اینگونه روشها را از اساس قبول ندارد.
رئیسجمهور افزود: ایران هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و این موضوع را به صراحت اعلام میکند و با گروههای فلسطینی از جمله فتح و حماس نیز رابطه خوبی دارد اما هیچگاه چنین روشهایی را علیه هیچکس بکار نخواهد گرفت.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: بسیار تأسفبار است که ایران به عنوان یکی از اصلیترین قربانیان ترور، بانی و حامی تروریسم نیز معرفی میشود؟ مگر امکان دارد حکومتی را با ترور ثابت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود از فرد دیگری برای رسیدن به ریاست جمهوری حمایت خواهید کرد، گفت: نیازی به این کار نیست، چرا که مردم ایران خود، صاحب تشخیص هستند و خوب میدانند که چه کاری انجام دهند و مطمئن هستم انتخاب مردم بهترین بوده و خواهد بود؛ در ایران حاکمان مطیع مردم هستند، نه جلودار مردم.
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا پس از تحریم نفتی ایران نفت این کشور زیر قیمت جهانی فروخته میشود، اظهار داشت: حجم قراردادهای نفتی ایران پس از اعمال تحریمها 1.5 برابر شده و امروز ایران دهها نفتکش جدید خریداری کرده تا محمولههای فروخته شده را به کشورهای خریدار حمل کنند، نکته مهم این است که ایران میتواند بدون نفت نیز زندگی کند و از سوی دیگر نفت هم کالایی نیست که روی دست کسی بماند.
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