۲۶۴ طرح توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به بانکهای عامل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بانکی با کارمزد چهار درصد در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: با اجرای طرح های یاد شده زمینه اشتغال مستقیم هزار و ۴۶۸ نفر فراهم می شود.

کاظمی افزود: شش طرح تأمین آب برای اجرای آبیاری تحت فشار در هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های ملی، ۱۱۶ طرح احداث و تجهیز واحدهای دامداری و دامپزشکی، ۱۲ طرح صنایع کشاورزی، هشت طرح احداث و تجهیز واحدهای گلخانه ای، طرح های خرید ادوات مکانیزه کشاورزی و طرح های مشاغل خانگی از مهم ترین این طرح ها هستند.

ظرفیت سنجی کشت محصولات دیم به طور جدی پیگیری شود



معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری رسیدگی و پیگیری طرح های تعاونی را از مهم ترین امور مؤثر در تسریع امور دانست.



حمید رضا فروزنده گفت: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ظرفیت سنجی کشت محصولات دیم را به طور جدی پیگیری کند.

وی ساماندهی پروانه های متقاضی تأسیس در حوزه کشاورزی را ضروری اعلام و تأکید کرد: طرح های متقاضی در حوزه پرورش زنبور عسل هم بایستی ساماندهی شوند.

فروزنده از وجود ۳۵۰ متقاضی طرح های پرورش زنبورعسل در چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: این متقاضیان با تشکیل تعاونی و انجام سایر اقدامات لازم، به بانک ها معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: اولویت معرفی و ارائه تسهیلات به دانش آموختگان رشته های امور دامی و دارندگان گواهی مهارت است.



شهدا و ایثارگران در جامعه ارزش و جایگاه والایی دارند



معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد شهدا و ایثارگران را دارای ارزش و جایگاه والا در جامعه دانست.

یدالله گودرزی گفت: شهدا و ایثارگران در جامعه ارزش و جایگاه والایی دارند.

وی افزون بر نیمی از شهدای چهارمحال و بختیاری را متعلق به شهرستان شهرکرد اعلام و تأکید کرد: رزمندگان این شهرستان در جبهه های حق علیه باطل، حماسه های بزرگی را خلق و با رشادت های خود در پیروزی کشور نقش مهمی ایفا کردند.

گودرزی افزود: رشادت های بی نظیر شهدا، رزمندگان و ایثارگران باعث عزت کنونی جمهوری اسلامی در دنیا شده است.

امنیت امروز ایران اسلامی را مرهون رشادت های ایثارگران است



مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور ایثارگران امنیت امروز ایران اسلامی را مرهون رشادت های ایثارگران و از خودگذشتگی شهدا دانست



محمد کیانی گفت: ایثارگری جوانان این مرز و بوم، سبب حفظ امنیت کشور و شکوفایی استعدادهای جوانان در زمینه های مختلف شد.

وی تأکید کرد: رزمندگان چهارمحال و بختیاری در دروان جنگ تحمیلی ویژگی های خاص و منحصر به فردی داشتند.

کیانی شجاعت را از مهم ترین ویژگی های رزمندگان تیپ مستقل ۴۴ قمر بنی ‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری برشمرد و افزود: رزمندگان این تیپ از شجاعت و رشادت بالایی برخوردار بوده و بدون ترس در سخت ترین شرایط از جبهه های جنگ عقب نشینی نکردند.

وی تصریح کرد: هیچ موردی یافت نمی شود که یک رزمنده چهارمحال و بختیاری از ناحیه پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد.

همایش ایثارگران و رزمندگان در شهرستان کیار برگزار می شود

فرماندار شهرستان کیار از برگزاری همایش ایثارگران و رزمندگان در این شهرستان خبرداد.

رضا طاهری گفت: این همایش، ششم مهر امسال همزمان با هفته دفاع مقدس در شهرستان کیار برگزار می شود.

وی تأکید کرد: در هفته دفاع مقدس سایت اینترنتی دفاع مقدس شهرستان کیار هم راه اندازی می شود.

طاهری از برگزاری افزون بر ۲۰ عنوان برنامه محوری در شهرستان کیار به مناسبت هفته دفاع مقدس خبرداد و افزود: این برنامه ها با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای بصیرت افراد نسبت به ارزش های نظام و انقلاب اجرا می شود.