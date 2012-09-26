دولت قانون فضای کسب و کار را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین متین راد ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در این زمینه باید پرسید که از سال گذشته تا هم اکنون چه حرکتی در راستای اجرای این قانون برداشته شده است.

وی عنوان کرد: در قانون هدفمندی پیش بینی شده بودکه 30 درصد درآمد این قانون به تولید تزریق شود، این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی هزینه های تولید یا شاخص کل بهای تولید کننده که از تورم بخش تولید حکایت می کند در دوره 16 ماهه 50 درصد و در دوره یکساله 36 درصد افزایش پیداکرده است .

وی همچنین درخصوص میزان سرمایه گذاری در بخش تولید اذعان کرد: طبق بررسی ها طی 5 ماهه نخست امسال نسبت به مشابه سال قبل این میزان به نصف کاهش پیداکرده است تنها در یک استان این میزان اندکی افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص نرخ ارز اظهار داشت: به نظر می رسد که یک حرکت مارپیچی نسبت به تضعیف پول ملی در حال اتفاق افتادن است.

وی با بیان اینکه 50 درصد ظرفیت تولید خاک می خورد گفت: طبق بررسی های مقامات رسمی 70 درصد صنایع ما در حال تعلیق هستند.

امیر مرادی دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این نشست تصریح کرد: ما از دولت جز اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار چیزی دیگری نمی خواهیم.

وی تصریح کرد: طبق قانون چنانچه دولت به هر دلیل کالایی را مشمول قیمت گذاری بداند و این قیمت کمتر از نرخ بازار باشد باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند.