بدهی دو میلیارد تومانی ادعای واهی است/ اظهاراتشان غیرکارشناسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجفی مدیر حقوقی باشگاه استیل آذین و ملوان انزلی در پاسخ به شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب مبنی بر بدهی باشگاه استیل آذین به مربیان خارجی که ظاهرا به زعم مسئولین موجب تعلیق فدراسیون خواهد شد، با ارائه توضیحاتی نوشت:

« اولاً تعجب می کنم که چگونه یک فرد متخصص به امور حقوقی فوتبال و خصوصاً عالم به قوانین فیفا در فدراسیون فوتبال وجود ندارد و آقایان ناگزیر از روابط عمومی خود که شخصاً نیز احترام زیادی برای آنان قائلم لیکن سررشته ای از امور حقوقی ندارند استعلام می نماید. متأسفانه منشأ تمامی اخبار کذبی که در چند روز اخیر در مطبوعات منتشر می گردد نیز همین عدم اطلاع کافی است که موجب بیان اظهاراتی غیرکارشناسانه و خلاف واقع می شود.

متأسفانه دوستان از طریق تمسک به احکام فیفا و اعلام بدهی دو میلیارد تومانی استیل آذین که اساساً واهی است قصد فرافکنی داشته و ظاهراً انتقادها به پر قبایشان برخورده، شکایت مربی در فصل گذشته استیل آذین (تومباکوویچ) از طریق مصالحه و سازشنامه ای که اخیراً به امضاء رسیده با پرداخت مبلغ ششصد هزار دلار در سه قسط برابر حل و فصل گردیده که قسط اول آنهم پرداخت شده است و مدارک آن موجود و قابل ارائه برای عموم است.

البته علی رغم این که هنوز حکم صادره از سوی فیفا قطعی نشده و ما هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی به دیوان بین المللی ورزشی (CAS) پس از ارسال grounds (شرح مفصل دلایل منتج به صدور حکم) را داشته ایم بنابراین شایسته است آقایان ابتدا اطلاعاتشان را تکمیل نمایند و بعداً اقدام به مصاحبه و جنجال و کذب گویی نمایند هر حقوقدانی که با مقررات شکلی قوانین فیفا آشنایی داشته باشد.

این مطلب را می دانند که مجازات ها و تحریم های فیفا تنها پس از قطعیت یافتن احکام صادره از ارکان قضایی فیفا (PSC و DRC) و در صورت اعتراض پس از صدور رأی نهایی از سوی مرجع CAS قابلیت اجرا می یابد و در آن زمان است که اگر محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند موضوع در کمیته انضباطی فیفا به منظور اعلام تحریم و مجازات مطرح می شود که در صورت صدور حکم کمیته انضباطی فیفا مبنی بر اعمال مجازات و تحریم خود این حکم ظرف مهلت قانونی در مرجع CAS قابل اعتراض است و این فرایند که توضیح داده شد حداقل در مورد تومباکوویچ دو سال دیگر زمان می برد همانطور که در پرونده مربیان هلندی استیل آذین چنین روندی طی گردید.

ضمن این که آقای هدایتی به عنوان عضوی از مجمع فدراسیون از حقوق قانونی خود برای رعایت بند 9 ماده 26 اساسنامه فدراسیون استفاده نموده اند ولی این اقدام قانونی به زعم آقایان تلاش استیل آذین برای برکناری آقای کفاشیان تلقی شده است.

انتقادات آقای هدایتی از فدراسیون و بحث دلال ها و اخاذها بر هیچ کس پوشیده نیست و با این توجیهات نمی توان این واقعیت را انکار نمود. سئوال مهمی دارم : کدام یک از باشگاه های کشور در عمل و مواجهه با احکام سنگین مالی که از فیفا صادر شود توان و شجاعت بر عهده گرفتن مسئولیت خود را دارد؟

شواهد موجود تا به اکنون از مسئولیت پذیری مالک باشگاه استیل آذین و ملوان انزلی حکایت می کند که حتی با کسر 12 امتیاز که به ناحق با جعل خشایار محسنی از تیمش کسر گردیده باز هم تا دلار آخر حکم فیفا را برای حفظ حیثیت فوتبال کشور پرداخت می کند تا همین فدراسیون معزز با محرومیت و تعلیق مواجه نگردد.



در ارتباط با اظهارات غیر کارشناسانه مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافته به نظر بنده ایشان می بایست اظهار نظر در خصوص مسائل حقوقی را به کارشناسان این امر بسپارند و فقط در حوزه تخصص خود اظهار نظر کنند چرا که در اظهارات ایشان اخبار کذبی انتشار یافته که از مصادیق نشر اکاذیب و مستوجب پیگرد کیفری است.

ایشان در بخشی از اظهارات خود راجع به بدهی های باشگاه استیل آذین اسامی را ذکر فرموده اند که بعضا در مورد پرونده آنان اعاده دادرسی شده و حکم بی حقی ایشان صادر گردیده که رای قطعی و لازم الجرا می باشد. فی المثل در مورد پرونده های آقای اکبر یدالهی ، محمد ملا اسماعیلی و هر دو محکوم به بی حقی شدند.

در خصوص ابراهیم اسدی نیز اظهارات ایشان نشان می دهد که کاملا از ماوقع بی اطلاعند چرا که ابراهیم اسدی دوازدهم اسفند سال گذشته تمام طلب خود را دریافت کرده است. در خصوص الباقی اسامی نیز پرونده آنان برای رسیدگی و اعاده دادرسی هنوز در کمیته انضباطی مفتوح است.

بنابراین همانطور که ملاحظه می کنید فدراسیون در جمع آوری اطلاعات کاملا شتابزده و عجولانه عمل نموده است چرا که یک نمونه دیگر پرونده یان ورهیژن که دستیار مربی هلندی استیل آذین در سال 87 بوده که از جزئیات پرونده در جامعه فوتبال کسی نیست که بی خبر باشد الا خود مسئولین فدراسیون!!!

و همه می دانند که پس از کسر 12 امتیاز که به ناحق اعمال شد تا دلار آخر آن را به ایشان پرداخت کردیم. ضمن اینکه صرف شکایت از باشگاه در فدراسیون یا فیفا دلیل بر حقانیت طرف مقابل نیست که ایشان این موضوع را بر علیه باشگاه آنهم در مطبوعات و رسانه های جمعی استفاده نمایند.

به نظر می رسد فدراسیون ما متاسفانه حتی در بایگانی پرونده ها و اطلاعات موجود در آن با معاونت ها و مدیریتهای خود هماهنگ نیست که اطلاعات نادرست اشاعه می دهد. و این به هیچ وجه در خور فدراسیون یک کشور نیست. جالب است که ایشان در بیانات خود فقط بخشی را عنوان می نماید که به نفع فدراسیون می باشد و مصادره به مطلوب می کند حتی در مورد فریدون زندی اصل دعوی مبنی بر مطالبه وجه به نفع باشگاه تمام شده و تمامی مدارک و مستندات از سوی باشگاه قابل ارائه است.

در خاتمه به منظور روشن شدن اذهان عمومی این باشگاه آمادگی خود را برای برگزاری هر گونه مناظره با حضور رسانه های ملی و افراد ذی صلاح را اعلام می دارد تا خود مردم قضاوت نمایند.»