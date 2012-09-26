به گزارش خبرنگار مهر، الیستار ادوارد پس از شکست تیمش مقابل عراق در نشست خبری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی مهمی بود و بازیکنان دو تیم شانس خوبی را برای بدست آوردن تجربه بین المللی کسب کردند زیرا با تغییرات زیادی به میدان آمدند.

وی با بیان اینکه نتیجه این بازی به نفع ما نبود، ادامه داد: مهم این بود که به دور بعد صعود کردیم اما مهم نیست در این مرحله با چه تیمی بازی کنیم. من به همین دلیل به بازیکنان اصلی‌ام استراحت دادم تا برای مسابقه مهم مرحله بعد آماده و سرحال باشند.

سرمربی تیم نوجوانان استرالیا در مورد احتمالی رویارویی تیمش در مرحله بعد با تیم ایران اظهار داشت: ایران تیم خوبی دارد اما ما هم آماده رویارویی با هر تیمی هستیم. هر چند ایران با توجه به شرایط میزبانی در آن بازی راحت تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: نتوانستیم در جریان بازی پیروز شویم، اما 23 بازیکن خوب در اختیار داریم که باید از آنها استفاده کرد. شکی نیست ایران هم تیم خوبی در اختیار دارد ولی ما هم شرایط مطلوبی داریم.

ادوارد در پایان در مورد اینکه در جریان این بازی تمرین پنالتی هم داشت، گفت: چنین تجربه‌ای را در عربستان کسب کرده بودیم و چین را در ضربات پنالتی شکست دادیم، این را فراموش نکنید در فوتبال بهترین بازیکنان هم ضربات خود را از دست می‌دهند.

تیم فوتبال نوجوانان استرالیا با شکست در ضربات پنالتی مقابل عراق در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به عنوان تیم دوم گروه B راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.