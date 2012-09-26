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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

با حضور شرکتهای داخلی/

نمایشگاه کشاورزی و دام طیور اردبیل گشایش یافت

نمایشگاه کشاورزی و دام طیور اردبیل گشایش یافت

اردبیل – خبرگزاری مهر: نهمین نمایشگاه تخصصی ادوات، صنایع و تولیدات کشاورزی، دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر چهارشنبه برپا شد، شرکتهایی از استانهای تهران، اصفهان، گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، فارس و اردبیل حضور داشته و آخرین تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند.

ادوات کشاورزی، ماشین آلات زراعی، داروهای دامی و مرغداری، کود و سموم زراعی، مکملهای دام و طیور، وسایل و داروهای زنبورداری و صنایع خدماتی کشاورزی از جمله تولیداتی هستند که در این نمایشگاه عرضه شده است.
 
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اردبیل در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی با آخرین یافته های علمی علوم دامی و فناوریهای ماشین آلات و ادوات کشاورزی است.
 
مهدی خدمتی اردبیل را یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری کشور عنوان کرد و افزود: به همین منظور لازم است دستاوردهای این حوزه همه ساله به طرق مختلف از جمله برگزاری نمایشگاهها به روز شود.
 
وی افزود: تولید کنندگان، کشاورزان، دامداران و محققان استان اردبیل می توانند با حضور در این نمایشگاه آخرین یافته های داخلی را بررسی و در راستای افزایش بهره وری بخش کشاورزی تلاش کنند.
 
نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی تا هفتم مهر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل در ضلع جنوبی دریاچه شورابیل برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1705932

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