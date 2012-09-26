نمایشگاه کشاورزی و دام طیور اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر چهارشنبه برپا شد، شرکتهایی از استانهای تهران، اصفهان، گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، فارس و اردبیل حضور داشته و آخرین تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند.

ادوات کشاورزی، ماشین آلات زراعی، داروهای دامی و مرغداری، کود و سموم زراعی، مکملهای دام و طیور، وسایل و داروهای زنبورداری و صنایع خدماتی کشاورزی از جمله تولیداتی هستند که در این نمایشگاه عرضه شده است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اردبیل در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی با آخرین یافته های علمی علوم دامی و فناوریهای ماشین آلات و ادوات کشاورزی است.

مهدی خدمتی اردبیل را یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری کشور عنوان کرد و افزود: به همین منظور لازم است دستاوردهای این حوزه همه ساله به طرق مختلف از جمله برگزاری نمایشگاهها به روز شود.

وی افزود: تولید کنندگان، کشاورزان، دامداران و محققان استان اردبیل می توانند با حضور در این نمایشگاه آخرین یافته های داخلی را بررسی و در راستای افزایش بهره وری بخش کشاورزی تلاش کنند.

نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی تا هفتم مهر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل در ضلع جنوبی دریاچه شورابیل برگزار خواهد شد.

