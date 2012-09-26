به گزارش خبرنگار مهر، "موفق عدلول" پس از پیروزی امروز چهارشنبه تیمش مقابل استرالیا و صدرنشینی در گروه B ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی تعیین کننده‌ای بود و همانطور که در گذشته گفتم، تیمی که نیمکتش قوی‌تر باشد، پیروز می‌شود. امروز هر دو تیم نفرات ذخیره را به میدان فرستادند، اما خوشحالیم بازی را بردیم.

تیم عراق با این پیروزی در مرحله بعد به احتمال زیاد با ایران روبرو نمی‌شود آیا ممکن است کویت ایران را شکست دهد و شما در مرحله بعدی برابر به مصاف میزبان مسابقات بروید؟ وی در پاسخ به این پرسش افزود: به نظرم ایران به کویت نمی‌بازد زیرا سطح فوتبال از این تیم بالاتر است، اما در فوتبال هیچ چیزی بعید نیست.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان عراق اضافه کرد: ممکن است حتی یمن هم با توجه به شکست کویت به مرحله بعد صعود کند، اما در مجموع من نمی‌دانم با چه تیمی بازی خواهیم کرد.

خبرنگاری در مورد تناقض در صحبت‌های مربی عراق از وی سوال کرد، که از یک سو می‌گویید می‌خواستید صدرنشین شوید، از سوی دیگر نفرات ذخیره را به میدان فرستادید که عدلول در این مورد تاکید کرد: مجبور شدم از نفرات اصلی‌ام در این دیدار استفاده نکنم زیرا بعضی از آنها مصدوم بوده، تعدادی یک کارته هستند و یکی از بازیکنانم هم محروم بود.

وی در خصوص اینکه رویارویی با تیم دوم گروه A یعنی صعود عراق به جام جهانی، خاطرنشان کرد: باز هم می‌گویم این فوتبال است ما بازیکنان پراشتباهی داریم، بعضی وقت‌ها خیلی خوبند و در بعضی بازی‌ها بسیار ضعیف و ممکن است حتی در آن بازی ببازند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان عراق در پایان گفت: برای من فرقی نمی کند مرحله بعد با ایران بازی کنیم، زیرا در مرحله مقدماتی با ایران بازی کرده و تیم اول گروه شدیم ولی در مجموع هدفمان صعود به جام جهانی است.

تیم فوتبال نوجوانان عراق با برتری در ضربات پنالتی مقابل استرالیا در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به عنوان تیم اول گروه B راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.