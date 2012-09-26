حسین الهی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کتابخانه شامل بیش از سه هزار جلد کتاب در زمینه‌های معارف اسلامی، ادبیات، شعر و احکام مذهبی است.

مدیر کانون مداحان نیشابور گفت: ترم دوم آموزش تخصصی مداحان از نیمه دوم مهرماه برای 200 نفر از مداحان این شهرستان آغاز می‌شود.

کانون بسیج مداحان و مدیران هیئات مذهبی نیشابور با حضور فرمانده سپاه امام‌رضا (ع)، معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیر کانون مداحان و شاعران اهل بیت (ع) خراسان رضوی، مدیر کانون بسیج مداحان و هیئات مذهبی خراسان رضوی، سید‌رضا موید شاعر آیینی شهیر کشورمان و جمعی از مقامات محلی نیشابور افتتاح شد.

مدیر فرهنگی مهدیه نیشابور ادامه داد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری بسیجی واقعی حضرت علی(ع) است که تمام زندگی و وقت خود را وقف اسلام کرد، مداحان و مدیران هیئات مذهبی که در مسیر اهل ‌بیت (ع) گام برداشته، پشتیبان ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواهند بود.

الهی مقدم تصریح کرد: فعالیت‌های مستمر مجمع ‌الذاکرین در سطح شهرستان و تقویت نیرو‌‌های متحد مداح نیز ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مسئولیت کانون بسیج مداحان نیز بر عهده اینجانب گذاشته شد که امیدوارم با یاری اعضای کانون، ماموریت‌های محوله از سوی ناحیه مقاومت بسیج و کانون بسیج مداحان استان را اجرای کنیم.

مدیر کانون مداحان نیشابور گفت: ساماندهی مجالس ترحیم با ایجاد کار گره‌های تخصصی در سطح شهرستان ادامه دارد.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش شهرستان برای تربیت مداحان دانش‌آموز خبر داد و اضافه کرد: آموزش ویژه مداحان دانش‌آموز به‌منظور تعمیق فرهنگ مذهبی در قشر نوجوان و جوان انجام می‌شود.