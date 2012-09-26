  1. جامعه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

محمدی‌زاده در پاسخ به مهر:

تسطیح اراضی دره بهشت جاجرود غیرقانونی است

تسطیح اراضی دره بهشت جاجرود غیرقانونی است

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه هنوز واگذاری اراضی دره بهشت برای مسکن مهر در حال بررسی است گفت: اگر تسطیحی در اراضی این منطقه انجام شده غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز چهارشنبه در حاشیه جشنواره محیط زیست در آموزه‌های دینی و روز محیط‌بان در جمع خبرنگاران گفت: هنوز هیچ مجوز قانونی برای واگذاری اراضی دره بهشت در جاجرود داده نشده است و همچنان در حال بررسی است.

به گفته وی، هرگونه عملیاتی که توسط وزارت مسکن و شهر سازی در این منطقه بخواهد انجام شود مستلزم موافقت شورای عالی محیط زیست است و در حال حاضر تسطیح این اراضی غیر قانونی است.

محمدی زاده اظهار داشت: اطمینان داشته باشید اگر این 740 هکتار برای مسکن مهر واگذار شود در جایی که ارزش زیستگاهی بیشتری دارد حداقل هزار و 100 هکتار اراضی جاگزین دریافت می شود.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه اراده دولت تقویت عرصه‌های حفاظتی و افزایش آنها است تصریح کرد: در شروع دولت نهم اراضی حفاظتی کشور 6.7 دهم بود و الان به 10.8 دهم درصد جغرافیایی کشور رسیده است و این آمار تا پایان سال جاری به 11 درصد خواهد رسید.

محمدی‌زاده با بیان اینکه بعضی‌ از اراضی مربوط به 200 سال قبل است ادامه داد: به عنوان مثال اراضی اطراف جاجرود سابقه‌اش به دوران قاجار می‌رسد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین زمین شهرک پردیس منطقه حفاظتی بود اما 20 سال قبل این اراضی واگذار شده است و الان مردم در آنجا زندگی می‌کنند. آیا باید سازمان محیط زیست در اراضی که ساخته شده لجاجت کند و بگوید که این مناطق حفاظتی است.

محمدی‌زاده ادامه داد: در منطقه جاجرود اراضی واگذار نشده است و آنچه که در حال واگذاری است مربوط به دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی است که وزیر مسکن وقت و رئیس سازمان محیط زیست با یکدیگر توافق کردند. اما سندش آن زمان منتقل نشده بود.

کد مطلب 1705940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها