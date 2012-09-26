تسطیح اراضی دره بهشت جاجرود غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز چهارشنبه در حاشیه جشنواره محیط زیست در آموزههای دینی و روز محیطبان در جمع خبرنگاران گفت: هنوز هیچ مجوز قانونی برای واگذاری اراضی دره بهشت در جاجرود داده نشده است و همچنان در حال بررسی است.
به گفته وی، هرگونه عملیاتی که توسط وزارت مسکن و شهر سازی در این منطقه بخواهد انجام شود مستلزم موافقت شورای عالی محیط زیست است و در حال حاضر تسطیح این اراضی غیر قانونی است.
محمدی زاده اظهار داشت: اطمینان داشته باشید اگر این 740 هکتار برای مسکن مهر واگذار شود در جایی که ارزش زیستگاهی بیشتری دارد حداقل هزار و 100 هکتار اراضی جاگزین دریافت می شود.
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه اراده دولت تقویت عرصههای حفاظتی و افزایش آنها است تصریح کرد: در شروع دولت نهم اراضی حفاظتی کشور 6.7 دهم بود و الان به 10.8 دهم درصد جغرافیایی کشور رسیده است و این آمار تا پایان سال جاری به 11 درصد خواهد رسید.
محمدیزاده با بیان اینکه بعضی از اراضی مربوط به 200 سال قبل است ادامه داد: به عنوان مثال اراضی اطراف جاجرود سابقهاش به دوران قاجار میرسد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین زمین شهرک پردیس منطقه حفاظتی بود اما 20 سال قبل این اراضی واگذار شده است و الان مردم در آنجا زندگی میکنند. آیا باید سازمان محیط زیست در اراضی که ساخته شده لجاجت کند و بگوید که این مناطق حفاظتی است.
محمدیزاده ادامه داد: در منطقه جاجرود اراضی واگذار نشده است و آنچه که در حال واگذاری است مربوط به دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی است که وزیر مسکن وقت و رئیس سازمان محیط زیست با یکدیگر توافق کردند. اما سندش آن زمان منتقل نشده بود.
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