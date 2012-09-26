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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

دفاع مقدس از طریق باغ موزه به نسل های بعدی منتقل می شود

دفاع مقدس از طریق باغ موزه به نسل های بعدی منتقل می شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر ظرفیت بالای باغ موزه دفاع مقدس گفت:مفاهیم والای دفاع مقدس از طریق این باغ موزه به نسل های بعدی منتقل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به افتتاح مجموعه باغ موزه دفاع مقدس، تصریح کرد: هیات امنا و هیات مدیره باغ موزه دفاع مقدس باید برنامه های گویا و روانی برای انتقال مفاهیم جبهه و دفاع مقدس در نظر بگیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی به منظور انتقال مفاهیم دفاع مقدس در این مجموعه، گفت: برنامه ریزی های باید اعم از نوشتاری، تصویری، هنری و با استفاده از انواع روش های انتقال مفاهیم صورت گیرد تا باغ موزه دفاع مقدس بتواند در مسیری که مقام معظم رهبری و مردم متوقع هستند حرکت کرده و مدافع حریم اسلام و انقلاب باشد.

حجت الاسلام خاموشی ساخت باغ موزه دفاع مقدس را حرکتی ارزشمند با همتی بلند دانست و گفت: در ساخت این مجموعه همت خوبی از سوی مدیریت شهری به کار رفته است و در مسیر کارکرد سخت افزاری نیز بناهای بسیار خوب با زیر ساخت های متنوعی احداث شده است.

وی با تاکید بر ظرفیت بالای باغ موزه دفاع مقدس، ابراز امیدواری کرد که مردم و همچنین خانواده شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس اقبال خوبی از این مجموعه نشان دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تاکید کرد:امیدواریم  این مجموعه بالاتر از سطح توقع عمل خواهد کرد و بتواند دفاع مقدس که آبروی انقلاب اسلامی را حفظ کرده و به نسل های آینده انتقال دهد.

کد مطلب 1705941

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