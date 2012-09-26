پیشرفت اجرای طرح توسعه کشاورزی در هرمزگان چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مورد جلسه طرح توسعه کشاورزی که با حضور استاندار در سالن جلسات جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد، اعلام کرد: در این جلسه گزارش کاملی از روند اجرای طرح توسعه کشاورزی از جمله ثبت نام 17هزار نفر وتاییدومعرفی شش هزار و100نفر آنان از سوی اداره کار ،رفاه وتامین اجتماعی این استان برای واگذاری زمین، به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد.

وی اضافه کرد: درهمین راستا، طی سال جاری تاکنون، اسناد رسمی دو هزارو500 هکتار از زمینهای واگذاری به بیش از یکهزار و800 نفر از متقاضیان صادر و تحویل آنان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد: مصوب شده تا متناسب با طرح ارایه شده از سوی متقاضیان، زمین مورد نیاز واگذار و سند رسمی آن نیز به نام آنان صادر شود.



صالحی یادآورشد: تاکنون هزار و 800 نفر از مجموع شش هزار و 100 نفر معرفی شده از سوی اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی این استان برای دریافت زمین جهت فعالیتهای کشاورزی، اسناد خود را تحویل گرفته اند که بیشترین آنها به تعداد 350 نفر مربوط به شهرستان جاسک است.

در اجرای طرح توسعه کشاورزی متقاضیان از طریق اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان ثبت نام و افراد تایید شده برای مراحل بعدی شامل تحویل زمین و صدور سند وهمچنین معرفی به بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی به سازمان جهاد کشاورزی معرفی می شوند.

دراین زمینه 17هزارنفر با مراجعه به اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی هرمزگان ثبت نام کرده اند که شش هزار و100نفر آنان که از شرایط لازم برخوردار بوده اند تایید و جهت انجام مراحل بعدی به سازمان جهاد کشاورزی معرفی شده اند.

اجرای طرح توسعه کشاورزی در هرمزگان از چنان موفقیتی برخوردار است که استاندار هرمزگان نیز در نشست های مختلف خبری وهمچنین بازدید های بعمل آمده نمایندگان قشر های مختلف مردمی از طرح های مهر ماندگار در غرب بندر عباس ،از اجرای طرح توسعه کشاورزی بعنوان یکی از طرح های موفق این استان نام برده که موجب اشتغال چند هزار نفره شده است.

وسعت زمینهای کشاورزی هرمزگان 152هزارهکتار با تولید سالانه دو میلیون و 400 هزارتن محصول باغی و زراعی به ویژه محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل که تاثیربسزایی در تنظیم بازاردارداعلام شده است.