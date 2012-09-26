مرکز مبادلات ارزی‌ پنج شنبه باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به دلیل استقبال گسترده متقاضیان، مرکز مبادلات ارزی پنجشنبه مورخ 6/7/1391 نیز باز است و از ساعت 8 الی 12 به ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان محترم می‌پردازد.

