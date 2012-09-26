مرکز مبادلات ارزی‌ پنج شنبه باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به دلیل استقبال گسترده متقاضیان، مرکز مبادلات ارزی پنجشنبه مورخ 6/7/1391 نیز باز است و از ساعت 8 الی 12 به ارائه خدمات به مراجعهکنندگان محترم میپردازد.
به منظور تسهیل رسیدگی به تقاضاهای مردمی، مرکز مبادلات ارزی فردا پنجنشبه آماده خدمترسانی به متقاضیان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به دلیل استقبال گسترده متقاضیان، مرکز مبادلات ارزی پنجشنبه مورخ 6/7/1391 نیز باز است و از ساعت 8 الی 12 به ارائه خدمات به مراجعهکنندگان محترم میپردازد.
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