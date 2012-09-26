  1. جامعه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دلایل استیضاح وزیر ورزش/ ضعف تیم ملی فوتبال و بی توجهی به جوانان

دلایل استیضاح وزیر ورزش/ ضعف تیم ملی فوتبال و بی توجهی به جوانان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: به زودی باید وزیر در این خصوص پاسخگو باشد.

ناصر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر وصول استیضاح وزیر ورزش و جوانان با 60 امضای نمایندگان مجلس گفت: بر اساس قانون باید روند کار به سرعت طی شود و شخص وزیر به دلایلی که برای استیضاحش اعلام شده پاسخگو باشد.

وی افزود: هر چند موفقیت ایران در المپیک و همچنین قهرمانی والیبال در خور تحسین است ولی شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم لبنان واقعا قابل تاسف بود.

این نماینده مجلس گفت: فوتبال در کشورما حالت خاصی دارد و بسیاری از مردم و جوانان در این ورزش به خصوص سهیم بوده و بر روی آن تعصب خاصی دارند و موفقیت تیم فوتبال هر لحظه موجب غرور ملی شده است. البته وزیر ورزش و جوانان در خصوص کم کاری در بخش جوانان هم باید پاسخگو باشد چرا که نمایندگان مجلس در حوزه جوانان بعد از ادغام با وزارت ورزش حرف و سخن و انتقاد دارند.

کد مطلب 1705947

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