دلایل استیضاح وزیر ورزش/ ضعف تیم ملی فوتبال و بی توجهی به جوانان

ناصر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر وصول استیضاح وزیر ورزش و جوانان با 60 امضای نمایندگان مجلس گفت: بر اساس قانون باید روند کار به سرعت طی شود و شخص وزیر به دلایلی که برای استیضاحش اعلام شده پاسخگو باشد.

وی افزود: هر چند موفقیت ایران در المپیک و همچنین قهرمانی والیبال در خور تحسین است ولی شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم لبنان واقعا قابل تاسف بود.

این نماینده مجلس گفت: فوتبال در کشورما حالت خاصی دارد و بسیاری از مردم و جوانان در این ورزش به خصوص سهیم بوده و بر روی آن تعصب خاصی دارند و موفقیت تیم فوتبال هر لحظه موجب غرور ملی شده است. البته وزیر ورزش و جوانان در خصوص کم کاری در بخش جوانان هم باید پاسخگو باشد چرا که نمایندگان مجلس در حوزه جوانان بعد از ادغام با وزارت ورزش حرف و سخن و انتقاد دارند.