منطقه آزاد انزلی راه ورود به بازارهای کشورهای جنوب دریای خزر است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی ظهر امروز در نشست با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی اظهارداشت: استفاده از مناطق آزاد کشور جهت توسعه صادرات و بویژه صادرات مجدد بدلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد ایران به گونه ای است که هرکدام می تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد و انزلی به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای حوزه دریای خزر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ناظر گمرکات گیلان گفت: بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده شد برخی مناطق را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی اداره نماید که منطقه آزادانزلی یکی از این مناطق بود.

وی اظهارداشت: از آنجا که مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند، منطقه آزاد انزلی می تواند با توسعه زیرساختهای گمرک مستقر در این منطقه در جهت رشد وشکوفایی استان گیلان گام موثری بردارد.

تقوی ادامه داد: درحال حاضر گمرک منطقه آزادانزلی دارای 60 پست سازمانی بوده و در پنج ماهه نخست سال جاری موفق به کسب 19 میلیارد و 962 میلیون و 500 هزار ریال درآمد شده است.

وی یادآورشد: در شش ماهه نخست سال جاری در مجموع 79 هزار و 500 تن کالا به ارزش 61 میلیون و 900 هزار دلار از طریق منطقه آزاد انزلی به کشور وارد شده که این مقدار از نظر وزنی 21 درصد و از حیث ارزش 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.