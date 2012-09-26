جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، در نخستین برنامه این جشنواره نمایشگاه فرهنگی هنری ، هنر معنوی واسلامی ، برپایی نمایشگاه آثار خط و نگارگری از 40 اثر برگزیده خانم ها زهره عباسی و سلینا پوریا دو هنرمند اعزامی از کشورمان طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه ، سفیر کشورمان و جمع کثیری از اساتید و دانشجویان این دانشگاه افتتاح گردید.

علاوه برنمایش چهل اثر برگزیده دو تن از اساتید برجسته خط ونگارگری از کشورمان ، نشستی با موضوع هنر اسلامی و معنا گرا برگزار و هر روز نیز طی دو نوبت نشست آموزشی و کارگاهی خط و نگارگری توسط هنرمندان اعزامی برای آشنایی دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری جشنواره امام رضا ، رئیس دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله طی بازدید از نمایشگاه و گفتگو با هنرمندان ایرانی ،هنرایرانی را برخوردار از ظرافت و لطافت های عرفانی وعمیق دانست .

دکتر کمارالدین برضرورت تداوم اینگونه برنامه ها برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با هنر اسلامی و فرهنگ وتمدن ایرانی اسلامی تاکید کرد.

دراین برنامه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا ، دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله و همچنین انجمن خطاطان اندونزی برگزار شد علاوه بر آثار دوهنرمند اعزامی از کشورمان ، 30 اثر برگزیده خط ونقاشی از هنرمندان برجسته اندونزی نیز به نمایش در آمد .

بر اساس این گزارش ،در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع ) علاوه بر این برنامه ها ، در دانشگاه هنر جاکارتا ، دانشگاههای گاجامادا و محمدیه شهرجوگجاکارتا و مرکز اسلامی شهر بتن نیز نمایشگاه فرهنگی هنری نیز برگزار خواهد شد و مراسم ونشست هایی نیزبا موضوع امام رضا و فرهنگ وهنر ایرانی اسلامی در برخی مراکز برپا خواهد شد.



