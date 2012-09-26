  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

با حضورسفیر ایران برگزار شد:

جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله اندونزی

جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله اندونزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: همزمان با زادروز میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) جشنواره فرهنگی هنری امام رضا با برنامه های مختلف فرهنگی هنری در اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، در نخستین  برنامه این جشنواره نمایشگاه فرهنگی هنری ، هنر معنوی واسلامی  ، برپایی نمایشگاه آثار خط و نگارگری از 40 اثر برگزیده خانم ها زهره عباسی و سلینا پوریا دو هنرمند اعزامی از کشورمان  طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه ، سفیر کشورمان و جمع کثیری از اساتید و دانشجویان این دانشگاه افتتاح گردید.

علاوه برنمایش چهل اثر برگزیده دو تن از اساتید برجسته خط ونگارگری از کشورمان ، نشستی با موضوع هنر اسلامی و معنا گرا برگزار و هر روز نیز طی دو نوبت نشست آموزشی و کارگاهی خط و نگارگری توسط هنرمندان اعزامی برای آشنایی دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

 در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری جشنواره امام رضا ، رئیس دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله طی بازدید از نمایشگاه و گفتگو با هنرمندان ایرانی ،هنرایرانی را برخوردار از ظرافت و لطافت های عرفانی وعمیق دانست .

دکتر کمارالدین برضرورت تداوم اینگونه برنامه ها برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با هنر اسلامی و فرهنگ وتمدن ایرانی اسلامی تاکید کرد.

دراین برنامه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا ، دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله و همچنین انجمن خطاطان اندونزی برگزار شد علاوه بر آثار دوهنرمند اعزامی از کشورمان ، 30 اثر برگزیده خط ونقاشی از هنرمندان برجسته اندونزی نیز به نمایش در آمد .

بر اساس این گزارش ،در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع ) علاوه بر این برنامه ها ، در دانشگاه هنر جاکارتا ، دانشگاههای گاجامادا و محمدیه  شهرجوگجاکارتا و مرکز اسلامی شهر بتن نیز نمایشگاه فرهنگی هنری نیز برگزار خواهد شد و مراسم ونشست هایی نیزبا موضوع امام رضا  و فرهنگ وهنر ایرانی اسلامی در برخی مراکز برپا خواهد شد.

 

 
کد مطلب 1705957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها