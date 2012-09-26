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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

زنگ عاطفه ها در دبیرستان نوایی اصفهان نواخته شد

زنگ عاطفه ها در دبیرستان نوایی اصفهان نواخته شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: زنگ عاطفه ها در دبیرستان دخترانه نوایی اصفهان پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با سراسر کشور نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن عاطفه ها امروز  (چهارشنبه) با حضور خیرمدرسه ساز دخترانه نوایی و مسئولان آموزش و پرورش و کمیته امداد برگزار شد.

امسال دو هزار و 700 مدرسه برگزار کننده جشن عاطفه‌ها در اصفهان هستند که هدایای خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا می‌کنند.

جشن عاطفه‌ها به مدت سه روز و در 3 هزار و 160 پایگاه در کل استان برگزار می‌شود.

350 پایگاه کمیته امداد و نیز پایگاه بسیج و مساجد فردا و جمعه در مصلی های برپایی نماز جمع‌آوری هدایای جشن عاطفه‌ها را بر عهده دارند.

در اصفهان 100 پایگاه اصلی و بقیه در شهرستان‌های استان کمک‌های نقدی و غیر نقدی را جمع‌آوری می‌کنند.

کد مطلب 1705959

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