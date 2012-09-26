زنگ عاطفه ها در دبیرستان نوایی اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن عاطفه ها امروز (چهارشنبه) با حضور خیرمدرسه ساز دخترانه نوایی و مسئولان آموزش و پرورش و کمیته امداد برگزار شد.

امسال دو هزار و 700 مدرسه برگزار کننده جشن عاطفه‌ها در اصفهان هستند که هدایای خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا می‌کنند.

جشن عاطفه‌ها به مدت سه روز و در 3 هزار و 160 پایگاه در کل استان برگزار می‌شود.

350 پایگاه کمیته امداد و نیز پایگاه بسیج و مساجد فردا و جمعه در مصلی های برپایی نماز جمع‌آوری هدایای جشن عاطفه‌ها را بر عهده دارند.

در اصفهان 100 پایگاه اصلی و بقیه در شهرستان‌های استان کمک‌های نقدی و غیر نقدی را جمع‌آوری می‌کنند.