سفیر جدید ایران در ازبکستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مردانی فرد پیش از این بعنوان کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و اسلام آباد، سرپرست کنسولگری کشورمان در مرو، مدیر کل امور اداری وزارت امور خارجه و مشاور وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است.
بنا به پیشنهاد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و با تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، علی مردانی فرد سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ازبکستان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مردانی فرد پیش از این بعنوان کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و اسلام آباد، سرپرست کنسولگری کشورمان در مرو، مدیر کل امور اداری وزارت امور خارجه و مشاور وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است.
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