سفیر جدید ایران در ازبکستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مردانی فرد پیش از این بعنوان کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و اسلام آباد، سرپرست کنسولگری کشورمان در مرو، مدیر کل امور اداری وزارت امور خارجه و مشاور وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است.

