مدیرعامل جدید مخابرات هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل مخابرات استان هرمزگان، از سوی پررنجبر رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران، احمد میرطبا عضو هیئت مدیره مخابرات استان به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرمخابرات هرمزگان معرفی شد.

در این حکم توسعه شبکه ارتباطات در شهرها و روستاها، پیشبرد اهداف شرکت، شفاف سازی خدمات به مشتریان مورد تاکید قرار گرفته بود.

همچنین در این مراسم از زحمات بابک تراکمه مدیرعامل سابق مخابرات هرمزگان تقدیر و تشکر شد. و به عنوان معاون برنامه و توسعه مدیرعامل مخابرات ایران معرفی شد.