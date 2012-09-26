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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

مدیرعامل جدید مخابرات هرمزگان معرفی شد

مدیرعامل جدید مخابرات هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مدیرعامل مخابرات ایران احمدمیرطبا به عنوان مدیرعامل جید مخابرات هرمزگان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل مخابرات استان هرمزگان، از سوی پررنجبر رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران، احمد میرطبا عضو هیئت مدیره مخابرات استان  به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرمخابرات هرمزگان معرفی شد.

در این حکم توسعه شبکه ارتباطات در شهرها و روستاها، پیشبرد اهداف شرکت، شفاف سازی خدمات به مشتریان مورد تاکید قرار گرفته بود.

همچنین در این مراسم از زحمات بابک تراکمه مدیرعامل سابق مخابرات هرمزگان تقدیر و تشکر شد. و به عنوان معاون برنامه و توسعه مدیرعامل مخابرات ایران معرفی شد.

 

کد مطلب 1705961

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