به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله محلوجی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن تکمیل حلقه سوم ترافیکی اصفهان با بیان اینکه حلقه سوم ترافیکی اصفهان امروز پس از گذشت 15 سال کار و فعالیت کارشناسان شهرداری اصفهان راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: اصفهان هم‌زمان با هفته دفاع مقدس شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه اجرا و راه‌اندازی پروژه حلقه سوم ترافیکی اصفهان نسبت به سایر پروژه‌های اجرایی اصفهان از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، ادامه داد: در طول 15 سال گذشته بیش از یک‌هزار و 520 میلیارد تومان برای اجرا و ر اه‌اندازی رینگ سوم ترافیکی اصفهان هزینه شده است.

شهردار منطقه شش اصفهان با بیان اینکه بهره‌برداری و راه‌اندازی حلقه سوم ترافیکی در اصفهان سبب کاهش ترافیک موجود در اصفهان می‌شود، تاکید کرد: با بهره‌برداری از بزرگراه، تونل و تقاطع‌های غیرهمسطح شهید همت رینگ سوم ترافیکی اصفهان تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احداث و راه‌اندازی این رینگ رونق و توسعه بافت فرسوده همت‌آباد اصفهان را در بر دارد و با بهره‌برداری از این رینگ این بافت به تدریج احیا می‌شود، افزود: همچنین با بهره‌برداری از رینگ سوم ترافیکی اصفهان نخستین تونل زیر باند پرواز در کشور اجرا شده است.

محلوجی با اشاره به اینکه بزرگراه شهید همت از محله همت‌آباد اصفهان عبور کرده است و اجرای پروژه‌های عمرانی در بافت فرسوده و محلات قدیمی شهر سبب رونق و توسعه از محلات می‌شود، بیان داشت: رینگ سوم ترافیکی اصفهان در بخش‌هایی از بافت فرسوده همت‌آباد اصفهان اجرا شده است.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از این پروژه عمرانی کاهش مشکلات ترافیکی و زیست محیطی در کلان‌شهر اصفهان را به دنبال دارد، اضافه کرد: اجرای پروژه رینگ سوم ترافیکی در اصفهان سبب تقسیم دانشکده هوا و فضای سپاه به دو بخش شده و با اجرای این پروژه تمام پرواز‌های آموزشی دانشکده پرواز سپاه به مکان دیگری منتقل می‌شود.