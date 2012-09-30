کشتن بیش از 8 هزار قلاده سگ در مشهد

شهرام امیری شریفی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب اظهار داشت: چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مشهد اعلام کرد هر سال بین ۷ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ قلاده سگ در مشهد معدوم می شود که بر همین اساس از آغاز طرح در سال ۸۱ تاکنون تعداد ۶۱ هزار قلاده سگ معدوم شده است.

به گفته وی، این مقام مسئول هزینه جمع آوری سگ های ولگرد در سال جاری در مشهد را 218 میلیون تومان عنوان کرده است.

مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق حیوانات اضافه کرد: از طرفی اعلام شد که هزینه کشتن هر سگ 50 هزار تومان است که با توجه به اینکه بر اساس گفته های وی در سال جاری 8 هزار و 500 سگ معدوم شده است حداقل 400 میلیون توما ن هزینه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین مسئولان شهر مشهد اعلام کردند که در 10 سال اخیر حدود 61 هزار سگ را معدوم کرده اند که هزینه ای بیش از 5/3 میلیارد تومان داشته است.

شریفی با اشاره به اهمیت کنترل حیوانات در سطح شهر اظهار داشت: هنگامی که جمعیت حیوانات بیشتر شود به انگل تبدیل می شوند اما این در حالی است که ما کشتن از طریق تفنگ قبول نداریم چرا که معتقد هستیم حیوان نیز حق زندگی دارد و باید جمعیت آن ها کنترل شود که این امر از طریق کنترل زباله ها شکل می گیرد.

مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق حیوانات با اشاره به پیگیری سازمان محیط زیست در این موضوع، سازمان محیط زیست بایستی این موضوع را رسیدگی کند اگرچه حتی در خصوص رها شدن شیرها در سطح شهر نیز این سازمان مسئولیتی تقبل نکرد.

شریفی گفت: بحث رها بودن سگ در تمام دنیا وجود دارد از طرفی هر یک جفت سگ می تواند سالانه 6 توله به دنیا آورد اما بحث برسر این است که باید روش برخورد با این موضوع اصلاح شود.

وی افزود: ولی متاسفانه روش برخورد کنونی با این موضوع در اساس اشتباه است و شواهد نشان می دهد علیرغم هزینه های هنگفت و از بین بردن تعداد بسیار زیادی سگ در طی 10 سال اخیر باز هم در سال جاری بیش از 8 هزار قلاده سگ در این شهر وجود داشته است.

شریفی با بیان اینکه معدوم کردن سگ ها به هر طریقی حتی مورد قبول مراجع عظام نیز نیست، خاطرنشان کرد: اینکه به هر طریقی سگ ها را از بین ببریم چون باعث ترس مردم می شود، صحیح نیست لذا این کار همت همه مردم را می طلبد. شیوه فعلی راهی برای کنترل جمعیت این حیوانات نیست بلکه راهی است برای از بین بردن آنها.

مدیرعامل انجمن دیده ‌بان حقوق حیوانات یادآور شد: اینکه سگ‌ ها بابت آلودگی معدوم می شوند و آنها عامل بیماری هاری هستند نمی تواند عاملی برای کشتار آن ها باشد، در سال گذشته تنها 7 نفر در کل کشور سگ گزیده شده اند.

وی افزود: از مسئولان شهری مشهد درخواست می کنیم که به‌ جای کشتن سگ‌ ها، زباله ‌ها که غذای اصلی این حیوانات هستند را کنترل کنند.

مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق حیوانات در پایان یادآور شد: سازمان های بین المللی حمایت از محیط زیست و حیات وحش که سازمان محیط زیست در بسیاری از انها عضو است در صورت آگاهی از چنین اقداماتی همانند آنچه که در برخورد با کشور رومانی به خاطرشیوه نادرست برخورد با سگ ها انجام داد با چنین روش های نادرستی در کشور ما نیز برخورد خواهد کرد.

