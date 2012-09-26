اعلام شرایط بکارگیری ورزشکاران سرباز در نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالحسن گلمکانی عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: همانند سال های گذشته پلیس امسال در هفته نیروی انتظامی در کنار مردم حضور دارد و براساس هماهنگی با فدراسیون ها برنامه های ورزشی ویژه ای را در استان ها و یگان های سراسر کشور برگزار می کند.

وی ادامه داد: فردا همایش کوه‌پیمایی سراسری با حضور چهار هزار نفر از کارکنان پلیس مستقر در ارتفاعات توچال برگزار می‌شود، ضمن اینکه سعی می کنیم علاوه بر ورزش، معنویت را همراه کنیم.

سرهنگ گلمکانی با اعلام اینکه روز هشتم مهر همایش 110 هزار نفری ورزش های رزمی و دفاع شخصی در مراسم صبحگاه برگزار می شود، گفت: در این مراسم نیروهای پلیس توان رزمی خود را به نمایش می گذارند، این در حالی است که ورزش صبحگاهی در بوستان های پایتخت برگزار شده و روز سه شنبه هفته آینده برنامه ویژه ای از ساعت 7 صبح تا 8:30 دقیقه در پارک لاله تهران برگزار و به جمعی از افراد حاضر هدایایی تقدیم می شود.

مدیرکل ورزش نیروی انتظامی از برگزاری مسابقات تیراندازی مسئولان لشکری و کشوری خبر داد و افزود: این مسابقات به میزبانی نیروی انتظامی برگزار شده و مسئولان نیروهای مسلح در آن شرکت می کنند. خوشبختانه امسال تمام استان‌های کشور دارای سالن تیراندازی شده اند.

گلمکانی با اعلام برگزاری جشنواره پیاده روی کارکنان نیروی انتظامی و خانواده هایشان در سراسر کشور تصریح کرد: سه مسابقه دارت، کوه‌پیمایی و شنا نیز برای بازنشستگان برگزار می شود.

وی از راه اندازی هیئت ورزشکاران جانباز نیروی انتظامی خبر داد و افزود: هیئت ورزشکاران جانبازان فعال شده است تا جانبازان بویژه قطع نخاعی ها بتوانند نیازهایشان را تامین کنند به همین دلیل به جای اینکه آنها را به مکان های ورزشی ببریم، امکانات را به خانه های آنها منتقل می کنیم. در این طرح ورزش هایی همانند تیر و کمان و سوارکاری برای آنها شبیه سازی می شود.

مدیرکل ورزش نیروی انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مسابقات موتورسواری سرعت و ویژه برنامه هایی برای شهروندان نیز گفت: امسال نیز همانند سال گذشته مسابقه موتورسواری سرعت با همکاری فدراسیون اتومبیل رانی، موتورسواری و نیروی انتظامی برگزار می گردد. همچنین مسابقه دوچرخه سواری نیز برگزار می شود. این در حالی است که یکی از کارکنان نیروی انتظامی قصد دارد با روپایی زدن پله های برج میلاد را طی کند ضمن اینکه یکی دیگر از نیروها قصد دارد در کمتر از 12 دقیقه پله های برج میلاد را بالا ببرد. البته یکی دیگر از نیروها قصد سقوط آزاد از بالای برج میلاد را دارد.

به گفته وی برنامه های ویژه ای از جمله اجرای ورزش های محلی، فوتسال، پینتبال برای هموطنان به اجرا درمی آید.

سرهنگ گلمکانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص استفاده از قهرمانان ملی در دوران خدمت وظیفه گفت: با مساعدت فرمانده نیروی انتظامی پایگاه قهرمانی 13 رشته ورزشی از جمله فوتبال، کشتی، آمادگی جسمانی، شنا، سه گانه، ورزش های رزمی و جهت یابی راه اندازی شده است و قهرمانان کشوری و استانی می توانند در این رشته‌ها فعالیت کنند. البته اگر ورزشکاری در سایر رشته ها فعال است و می خواهد دوران سربازی را طی کند، به نیروهای مسلح یا فدراسیون های ورزشی معرفی می شوند.

وی در پایان با اعلام تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک گفت: بانک قوامین نیروی انتظامی به پاس زحماتی که این افراد برای برافراشته شدن پرچم کشورمان کشیده اند، از آنها تقدیر می کند. امروز در گام اول وزنه برداران المپیکی مورد تقدیر قرار می گیرند.