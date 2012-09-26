هشدار وزارت خارجه به اتباع ایرانی در خصوص مسافرت به کانادا

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است : با توجه به قرائن موجود ، روند اسلام ستیزی و ایران هراسی در کانادا نه تنها متوقف نشده بلکه طی چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و این رویکرد ، رفتار مراجع دولتی و غیر دولتی آن کشور را تحت تأثیر قرار داده است. مواردی از بازداشت و اخراج شهروندان ایرانی به بهانه های مختلف همچنان استمرار داشته و ایرانیان از حقوق اولیه برای انجام فعالیتهای عادی زندگی از جمله آزادی در دسترسی به حساب ها و عملیاتهای بانکی محروم هستند . عملکرد منفعلانه برخی از مراجع دولتی کانادا در مواردی مانع از تأمین حقوق ایرانیان شده است.

در هشدار جدید وزارت امور خارجه تاکید شده است که عملکرد پلیس کانادا نشان می دهد دولت این کشور از اراده یا توان لازم برای پیگیری جرایم انجام شده علیه ایرانیان مقیم برخوردار نیست. مواردی از قتل شهروندان ایرانی وجود دارد که علی رغم پیگیری های مکرر ، پلیس کانادا گزارشی که حاکی از اقدام جدی و موثر در تعقیب قاتلان باشد ، ارایه نداده است.

افزایش نرخ جرم و جنایت و تهدیدات جانی در کانادا همواره مورد نگرانی بوده است.

در این اطلاعیه از شهروندان ایرانی خواسته شده مراقب باشند با توجه به دشواری ناشی از عدم حضور مستقیم سفارت و کنسولگری ایران در دفاع از حقوق اتباع ایرانی مقیم ، در معرض سوء استفاده گروههای جانی قرار نگیرند. همچنین ، با توجه به اقدام دولت کانادا در فراهم نمودن فضا برای گروهها و لابی های ضد ایرانی ، هم وطنان ایرانی برای پیشگیری از سوء استفاده احتمالی اقدامات احتیاطی را مد نظر قرار دهند.

در ادامه این اطلاعیه دو رویی رفتار دولت کانادا در برخورد با مسائل حقوق بشری برای افکار عمومی جهان و کانادا مورد توجه قرار گرفته و گفته شده : در سال های اخیر ده ها مورد از قتل به وسیله ضربات باتوم برقی پلیس کانادا گزارش شده است. پلیس کانادا غالباً رفتار خشونت آمیزی با تجمع های اعتراضی دارد. آخرین مورد در این زمینه ، برخورد خشن پلیس با تظاهرات دانشجویان در مونترال و بازداشت دهها نفر در این دوره و نیز تداوم نقض حقوق بومیان آن کشور بوده است. گزارش سالجاری سازمان ملل ، مواردی از سابقه ناتوانی دولت کانادا در تضمین ابتدایی ترین حقوق شهروندی را آشکار می سازد

وزارت امور خارجه در بند پایانی این اطلاعیه افزوده است : با توجه به اقدام یکجانبه دولت کانادا در تعطیل نمودن بخش صدور روادید سفارت کانادا در تهران در اردیبهشت ماه و متعاقباً تعطیلی آن سفارت و سفارت ایران در اتاوا در 17 شهریور 1391 ، هم وطنان ایرانی لازم است نسبت به موارد سوء استفاده و یا تهدیدات احتمالی و همچنین استمرار اقدامات تبعیض آمیز دولت کانادا کاملاً هوشیار باشند.