  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

معاون وزیر خارجه:

ادعای توافق ایران برای کناره گیری بشار اسد کذب محض است

ادعای توافق ایران برای کناره گیری بشار اسد کذب محض است

امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دارای مواضعی روشن و شفاف در قبال سوریه است .حمایت از مردم سوریه و طرح اصلاحات رئیس جمهور بشار اسد همواره مورد توجه تهران بوده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وزرای خارجه و پیش از آن معاونین وزیران خارجه در مصر، آنچه مورد توافق قرار گرفت، محور قرار دادن راهکار سیاسی در سوریه شامل توقف خشونت، تاکید بر عدم تسلیح گروههای مسلح بی مسئولیت ، گفتگوی ملی فیمابین معارضه و نمایندگان حکومت سوریه و تصمیم در مورد آینده سوریه در روندی دمکراتیک و انتخاباتی توسط مردم سوریه بوده است.

امیر عبداللهیان مذاکرات اخیر چهار جانبه سیاسی اخیر در مورد سوریه را مفید و در عین حال شرایط میدانی سوریه را رو به جلو دانست.

وی تاکید کرد که بحث کناره گیری رئیس جمهور بشار اسد از قدرت در مواضع جمهوری اسلامی ایران صحت ندارد. امروز حضور سوریه درجبهه مقاومت قوی تر از هر زمان دیگری است.

معاون وزیر خارجه کشورمان از تحرکات و تردد برخی گروههای افراطی به سوریه و سرایت ناامنی به مرزهای همسایگان سوریه ابراز نگرانی نمود و بر اهمیت کنترل مرزها توسط همه طرف ها بعنوان یک مسئولیت جمعی در راستای کمک به برقراری صلح و ثبات منطقه حساس خاورمیانه تاکید کرد.

کد مطلب 1705973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها