ادعای توافق ایران برای کناره گیری بشار اسد کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وزرای خارجه و پیش از آن معاونین وزیران خارجه در مصر، آنچه مورد توافق قرار گرفت، محور قرار دادن راهکار سیاسی در سوریه شامل توقف خشونت، تاکید بر عدم تسلیح گروههای مسلح بی مسئولیت ، گفتگوی ملی فیمابین معارضه و نمایندگان حکومت سوریه و تصمیم در مورد آینده سوریه در روندی دمکراتیک و انتخاباتی توسط مردم سوریه بوده است.



امیر عبداللهیان مذاکرات اخیر چهار جانبه سیاسی اخیر در مورد سوریه را مفید و در عین حال شرایط میدانی سوریه را رو به جلو دانست.

وی تاکید کرد که بحث کناره گیری رئیس جمهور بشار اسد از قدرت در مواضع جمهوری اسلامی ایران صحت ندارد. امروز حضور سوریه درجبهه مقاومت قوی تر از هر زمان دیگری است.



معاون وزیر خارجه کشورمان از تحرکات و تردد برخی گروههای افراطی به سوریه و سرایت ناامنی به مرزهای همسایگان سوریه ابراز نگرانی نمود و بر اهمیت کنترل مرزها توسط همه طرف ها بعنوان یک مسئولیت جمعی در راستای کمک به برقراری صلح و ثبات منطقه حساس خاورمیانه تاکید کرد.