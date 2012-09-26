سکه تمام 1 میلیون و 50 هزار تومان شد/ دلار 2640 تومان

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در بعدازظهر امروز چهارشنبه به 2640 تومان، یورو به 3460 تومان، پوند به 4380 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.

در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان، سکه گرمی 145هزار تومان، هر گرم طلای 18عیار 105هزار و 960 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1745 دلار گزارش شده است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه در بعدازظهر امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران