سکه تمام 1 میلیون و 50 هزار تومان شد/ دلار 2640 تومان

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در بعدازظهر امروز چهارشنبه به 2640 تومان، یورو به 3460 تومان، پوند به 4380 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.
در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان، سکه گرمی 145هزار تومان، هر گرم طلای 18عیار 105هزار و 960 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1745 دلار گزارش شده است.
جدول قیمت انواع ارز و سکه در بعدازظهر امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
|نوع ارز
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|دلار
|2600
|2640
|یورو
|3350
|3460
|پوند
|4250
|4380
|دلار کانادا
|2600
|2700
|درهم
|700
|730
|نوع سکه
|خرید (تومان)
|فروش (تومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1030000
|1050000
|سکه تمام طرح جدید
|1030000
|1050000
|نیم سکه
|510000
|528000
|ربع سکه
|245000
|265000
|1 گرمی
|135000
|145000
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