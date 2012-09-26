  1. اقتصاد
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

جدول قیمت ارز و سکه/

سکه تمام 1 میلیون و 50 هزار تومان شد/ دلار 2640 تومان

سکه تمام 1 میلیون و 50 هزار تومان شد/ دلار 2640 تومان

تغییرات قیمت انواع ارز و سکه در بازار در بعدازظهر امروز چهارشنبه منتشر شد.

خبرنگار مهر از میدان فردوسی - مرکز ارزفروشان تهران- گزارش داد: قیمت دلار در بازار تهران در بعدازظهر امروز چهارشنبه به 2640 تومان، یورو به 3460 تومان، پوند به 4380 تومان و درهم به 730 تومان رسیده است.

در همین حال، قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم یک میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 528 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان، سکه گرمی 145هزار تومان، هر گرم طلای 18عیار 105هزار و 960 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1745 دلار گزارش شده است.

جدول قیمت انواع ارز و سکه در بعدازظهر امروز چهارشنبه به شرح ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)
 دلار  2600  2640
 یورو  3350  3460
 پوند  4250  4380
 دلار کانادا  2600  2700
 درهم  700  730
 نوع سکه  خرید (تومان)  فروش (تومان)
سکه تمام طرح قدیم  1030000  1050000
سکه تمام طرح جدید  1030000  1050000
نیم سکه  510000  528000
ربع سکه  245000  265000
1 گرمی  135000  145000
کد مطلب 1705975

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